（胡如虹和她的藝人朋友們）黃韻玲精靈變農夫 深耕北流成音樂沃土

黃韻玲當了北流董事長後，從小玲老師變成了小玲董事長。（記者潘少棠攝）



文／胡如虹

很多人都有追星的經驗，我聽過很多追星的故事，其中黃韻玲的追星故事最精彩。

★追星圓音樂夢／難忘瘋追鳳飛飛和陳秋霞

黃韻玲從追星妹變成創作歌手，創作歌手變成音樂製作人，然後從製作人變成台北流行音樂中心董事長，憑著追星的衝勁跟毅力一再的為自己開創新路，明年她在北流的董事長任期將滿，今年3月她又以榜首之姿考取了台北藝術大學藝術行政與管理研究所的高階經理人藝術碩士在職專班，執行力和行動力驚人。

請繼續往下閱讀...

黃韻玲有一段很經典的話：「我是一個從小活在自己的夢想裡，又沒有辦法讓夢想不實現的人。」只有要夢想，她就會努力去實現。

黃韻玲從小是追星族，也樂當一輩子的追星族。（記者潘少棠攝）

她想起小學和國一為了追偶像鳳飛飛、陳秋霞，曾跑去鳳飛飛家門口坐著，坐到鳳媽媽拿了一張鳳飛飛的簽名照給她，叫她趕快回家；她也曾跟同學爬了10層樓的消防梯去陳秋霞家遞小紙條，陳秋霞的媽媽開門讓她進去，她還彈了自己寫的歌給陳秋霞聽。提起這些追星往事，她忍不住說自己就是一個瘋子！

也許有不少人追起明星都跟黃韻玲一樣瘋狂，但黃韻玲這些追星的瘋狂行徑，其實都是為了圓她的音樂夢想。

★彈性運用時間／14歲參賽金韻獎自有打算

黃韻玲說前幾天還有朋友問她，為什麼14歲那麼早就去參加金韻獎比賽，她是不是很小的時候就開始準備；她回想自己應該是在小學一年級時，看到爸媽每天早出晚歸的工作，決定長大後不要跟爸媽一樣過著制式的上班模式，她要彈性的運用自己的時間。

而從小學鋼琴的她，音樂就像她的積木遊戲，她喜歡把音樂拼來拼去，她會在爸媽睡著後，去爸爸的音響放唱片，再錄到卡帶，然後自己講話當主持人；她很喜歡西城秀樹，也會當起記者寫稿，說今天西城秀樹特別說台灣有一個小朋友黃韻玲寫歌很厲害；音樂是她所有的夢想起源。

黃韻玲和北流執行長梁序倫（左）配合無間，讓北流成為音樂沃土。（記者潘少棠攝）

★到北流走一走／打造常設展獲音樂人肯定

從音樂出發，黃韻玲的確做到了彈性運用自己的時間，從以前歌壇的「音樂精靈」到現在許多人口中的「小玲董事長」，她當起「音樂農夫」推動北流表演廳、文化館及產業區開館，將常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」帶到美國西雅圖展出，連續3年和「釜山國際搖滾音樂節」合作互換音樂人計畫，協助教育部國教署種子教師培訓、北流雲、Open Lab計畫，提供音樂教育師資教材，也提供流行音樂產業學子展演機會及進修課程、將北流打造成音樂沃土。

新加坡音樂人葉良俊來台就特別指名要去北流，走在北流表演廳、文化館及產業區幾棟鮮明的建築物之間，感受音樂即生活，生活有音樂的氛圍，他看完「唱 我們的歌 流行音樂故事展」，還特別跟黃韻玲說，這是全世界獨一無二的流行音樂故事展，是台灣很珍貴的資產，我看到黃韻玲和北流執行長梁序倫兩個人臉上忍不住露出笑容，那笑容中有著被國外音樂人理解和肯定的成就感。

黃韻玲覺得有健康的身體才能做更多事，開始厲行早睡早起新生活運動。（記者潘少棠攝）

★時間管理大師／董事長會創作還讀研究所

北流的活動很多，但小玲董事長的表演和音樂創作並沒有間斷，還要去唸研究所，我說她是時間管理大師，怎麼可以有這麼多時間跟精力？她說還好她會寫歌，撫慰了很多情緒的起伏，她只要回到家電腦打開寫歌做音樂就覺得好開心，寫歌也成了她紓壓最好的方式。

愛音樂的黃韻玲還有一個特別的喜好就是很喜歡吃毛豆，每次跟她在北流卡夫卡聊天，就看她邊說邊吃著毛豆，很快的盤子裡就堆滿了毛豆莢，店員很清楚她的喜好，很快的又會送來一盤毛豆。

綠色的毛豆很符合黃韻玲最近對健康的要求，她說前陣子發現身體狀況大不如前，體認到要有健康的身體才能做更多的事情，開始厲行新生活運動調整生活作息，每天晚上9點就睡覺，早上5點起床。早睡早起後覺得自己的氣色跟體力都變好了。

有執行力超強的小玲董事長和執行長梁序倫配合無間，每一次去北流都可以感覺北流的活動跟人潮又變多了，去北流散散步、聽聽音樂，是生活中的一大樂事。

胡如虹和她的藝人朋友黃韻玲。（記者潘少棠攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法