宇珊就愛儀式感 珊珊號重返八斗子

「珊珊號」到八斗子是種愛的儀式感。（繁星浩月提供）

記者陳慧玲／專訪

宇珊和老公都很重視儀式感，因此買下露營車後，兩人第一次同車出遊的地點是八斗子，「因為我們以前開『小吉米』首次去的地方就是八斗子，要有儀式感，這是屬於我們的第一趟，體驗很不一樣。」

宇珊和老公重返八斗子，躺在車內悠閒看海。（繁星浩月提供）

由於宇珊是「先斬後奏」，下訂買車後回家才告訴老公，因此平常再怎麼支持她，還是有點嚇到。宇珊透露：「我老公超級焦慮，我花好幾個月才說服他，摩羯座比較需要心理準備。」

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宇珊花大錢買露營車並非衝動決定，她談到：「我以前一毛不拔，但現在覺得，人有可能明天就睜不開眼睛了，若真的有世界末日呢？戶頭有錢代表什麼？以前我覺得存款很多代表成就，但現在我想要的是當下讓自己開心的東西，錢只是工具，不是結果。」

結婚快兩年，宇珊說：「老公是很冷靜的人，常會不經意穩定我的心情和情緒價值。」

前陣子宇珊應邀去為球隊開球，她說：「我超焦慮外貌，場上啦啦隊都年輕漂亮，寶兒就是我心中的漂亮標準。」當天她早起敷臉，問老公：「我漂亮嗎？」老公回她：「我從來沒有覺得妳不漂亮啊，擔心什麼？」當場讓她信心大增。

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