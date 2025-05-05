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娛樂 最新消息

宇珊爽住行動城堡 上山下海野自在

宇珊希望露營車能到台灣各角落，她也利用出遊機會寫生畫下美好回憶。（記者潘少棠攝）宇珊希望露營車能到台灣各角落，她也利用出遊機會寫生畫下美好回憶。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

從女團Popu Lady的唱跳偶像，再到主持無數場耶誕晚會、跨年晚會，宇珊越來越有自己的風格，也有自己的想法，近期砸下550萬元買下夢寐以求的露營車，有路人羨慕她，有網友酸她，但宇珊從來不後悔，她說：「錢要花在值得的事情上！」

宇珊開著「珊珊號」說走就走，探訪台灣之美。（記者潘少棠攝）宇珊開著「珊珊號」說走就走，探訪台灣之美。（記者潘少棠攝）

宇珊圓夢買了「珊珊號」露營車，不斷增加內部配備，也如裝潢新家一般選購自己想要的地毯、椅墊，她還跨界當起YouTuber開新節目《與珊同行 露營車新生活》，希望透過她的視角，記錄台灣的美。

狂愛露營 動念置產移宮

談起動念買露營車的原因，宇珊說：「前幾年疫情期間真的悶壞了，疫情之後我買了人生首輛車『小吉米』，兩年內累積50次露營，瘋狂露營！」

宇珊說她和老公曾開車環島8天7夜，到露營區野營，不過每次要換地方就得花好多功夫收納露營設備，久了真的太累了，「我想要舒服露營，不將就狀態，於是開始考慮買一台露營車。」

看露營車過程，宇珊覺得就像看房子一樣，「實地看車，了解車內狀況，真的就像一個家。」她還提到：「我從空車開始看，再到改裝，我最在乎審美有沒有達到我心中完美程度、漂亮程度。」

宇珊說：「我雙子座，不喜歡和別人一樣，要是都一樣我就不要了。」因此從買下露營車以來，她不斷思考如何讓車子更漂亮、舒服，「我連咖啡壺、咖啡機都是要最漂亮的。」

要求完美 樂當高級流浪漢

而談到「珊珊號」露營車內部風格，宇珊說：「有點工業風，木頭加上金屬質感，木頭我要求原木，原木桌子就要四、五萬起跳，我不怕被說是『盤子』，自己拍照好開心，我不為任何人，只要我喜歡就好。」

另外車內的豹紋椅墊，是宇珊去永樂市場找布料，又去獨立筒廠商切割出座墊尺寸打造的，都是她喜歡的樣子。

買下露營車後，宇珊常遇到路人好奇詢問想參觀，但不少朋友也質疑她「有錢為什麼不買房子？」宇珊說：「550萬可買什麼房子？小套房也不可能像這樣方便，我買的是『行動豪宅』，停在信義區，我就像住在『信義區豪宅』，我也可以開去花東、陽明山，現在大家都說國旅很貴，那我就去抗衡，不讓別人賺走，我多住一天（露營車）就賺一天，我都說我是『最高級流浪漢』，每天可以在山上、海邊，看著不同風景起床。」

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