黃偉晉鬆弛感開唱 刷牙聊天健身秀肌肉

黃偉晉在演唱會舞台上健身舉啞鈴，露出結實手臂肌肉。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕黃偉晉前天在Legacy Taipei舉辦讚聲系列演唱會「Welcome to Wayne’s House Party – Fan Concert」，除了在台上刷牙、窩沙發吃零食，甚至搬出健身器材舉啞鈴秀肌肉，打造滿滿在家開趴的輕鬆氛圍。

黃偉晉在演唱會台上刷牙和歌迷閒聊。

（寬宏提供）

演唱會以鬧鐘響起揭開序幕，黃偉晉以居家睡衣造型現身沙發上，唱起《房間裡的雲》與《日安日安》兩首歌，他甚至在台上一邊刷牙一邊與歌迷聊天，展現真實自我。

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兩年沒辦個人專場，這次黃偉晉唱了將近20首歌回饋歌迷，還搬出臥推椅、啞鈴、瑜伽墊，熱唱《好累》，在台上舉啞鈴秀出結實手臂肌肉，讓粉絲好驚喜。

黃偉晉也邀來「宇宙」林思宇、艾莉兒與雨婷合唱《我好寂寞》，載歌載舞氣氛超嗨。艾莉兒感性談到：「能夠與朋友一起工作真的很開心，也很感謝偉晉能給女團A’N’D合體的機會。」

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