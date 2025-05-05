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娛樂 最新消息

鄭宜農當省話一姐 笑糗很累但值得

鄭宜農演唱會當起「省話一姐」，上半場用訊息與歌迷打招呼。（邊走邊聽提供）鄭宜農演唱會當起「省話一姐」，上半場用訊息與歌迷打招呼。（邊走邊聽提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鄭宜農「圓缺」演唱會突破語言界線，從序幕到中場不僅「惜句如金」一句話都沒說，首句的開場白竟捨棄「Talking」模式，改以螢幕上投影手機打字訊息與歌迷「打招呼」溝通，堪稱是她出道18年來最突破尺度的一次演出。

她顛覆過往說說唱唱的模式當起「省話一姐」，直到唱完第十三首歌《一寡時間》才吐出一句「謝謝」，鄭宜農坦言這場表演是她入行以來「最大膽的演出」，耗費近半年籌備，對大家吐真言：「搞這齣真很累！但很值得！」而她更趁著「打字傳訊」時「釋放」自己對全世界的愛，突然一句︰「幹，我真的太喜歡這個世界了！」讓全場笑翻。

除了內容處處是驚喜，她與樂手的造型更以黑白兩色象徵月亮圓缺兩面，化身為「白色月光女神」的她還在演出段落上大搞「人格分裂」，上下半場風格丕變，她笑說：「我安可結束後再登場，好像變了另一個人格！」

鄭宜農並邀自家韓籍歌手李瀧助陣，台、韓雙語壓軸演繹鄭宜農經典《千千萬萬》2.0版感動歌迷。

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