阿夜下戰帖 TRASH嗨唱全脫了

阿夜向歌迷下戰帖，釣出歌迷秀肌肉。

（華納音樂×寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕TRASH前晚在高雄巨蛋開唱，嘉賓「Bii」畢書盡驚喜現身炸翻全場，TRASH也實現全員「脫上衣」承諾，鼓手魁剛在萬眾矚目下脫去上衣，笑虧自己成為「脫星」；貝斯手博文首度開嗓，將Marz23、林頤原、葵剛個人作品作為演唱組曲，被誇「深藏不露」。

TRASH兌現承諾，全員在台上脫了。

（華納音樂×寬宏藝術提供）

「幸福的末班車」演唱會開場，TRASH環繞加長舞台獻唱《世界盡頭》，接著以《懦弱》登上主舞台，熱唱《Never Die》、《別忘了那天我們醒著》等曲瞬間將氣氛點燃，此次為更貼近觀眾，同樣將舞台再次設定在觀眾席中間。

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畢書盡（右）現身力挺TRASH，為當晚掀起高潮。（華納音樂×寬宏藝術提供）

嘉賓Bii突然現身舞台，則掀起了當晚最高潮，他與TRASH演唱合作的單曲《偶像歌手》，觀眾隨著阿夜的嘶吼聲釋放情緒，阿夜也一圓和Bii演唱《勢在必行》的心願。

TRASH特地準備「禮物」給歌迷，阿夜先向歌迷下戰帖：「你們敢不敢先脫？」釣出歌迷秀肌肉，就連Bii都舉手報名，直到「重頭戲」魁剛表示：「我知道你們想看我脫並不是因為我身材好，現場還是跟我一樣有容貌焦慮的人，但這裡沒有任何批判，沒人會笑你，沒有人會讓你有任何不舒服。」

最後他一鼓作氣的把上衣給脫了，看在魁剛開先鋒，其他3名成員也決定展現自己的身材，突如其來的「福利」，讓歌迷直呼值回票價。

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