天殘告別式賀瓏頻拭淚 脫口秀圈好友齊聚送別

天殘告別式脫口秀圈眾多好友齊聚送行。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕單口喜劇演員「天殘」上個月於生日當天不幸驟逝，享年31歲。其告別式昨於板橋新月會館舉行，現場氣氛哀戚，賀瓏、博恩、凱莉、黃豪平、呱吉和老K等脫口秀圈好友，以及天殘高職時期的朋友皆出席送別。

賀瓏曾與天殘傳出緋聞，昨神情哀戚現身送她最後一程。（記者王文麟攝）

曾與天殘傳出緋聞的賀瓏低調現身，全程沉默、不接受媒體採訪。據悉他在天殘離世當天取消所有工作，神隱近半個月，直到近日才重新回到廣播錄音現場；現場播放的天殘生前回顧影片中，也出現她與賀瓏的合照，賀瓏看到後默默拭淚。

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天殘與兩人昔日屢傳緋聞，天殘過世當晚，IG定時發布一則貼文「好的前任應該像死了一樣」，引發外界聯想。貼文中她與一個娃娃合照，據傳賀瓏也擁有同系列娃娃，巧合之處引發討論。

脫口秀俱樂部卡米地上月在官方社群心痛寫下「一切已經謝幕」，天殘生前交代的遺願也曝光，她希望自己和已故單口喜劇演員權樂的相框可以被掛起來，被永遠想念著。

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