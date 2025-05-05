蔡凡熙擺攤臨危不亂 苗可麗哽咽追憶亡母

蔡凡熙（左）擺攤精明表現讓苗可麗刮目相看。（三立、華視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕苗可麗與蔡凡熙昨出席《我們這一攤2》餐敘，分享擺攤錄影點滴，苗可麗誇蔡凡熙外表兩光、實則精明，錄影時屢次臨危指揮，被她視為「指揮中心」。蔡凡熙自爆小學三年級就幫家裡顧店端盤子，對擺攤工作得心應手，笑說：「現在終於懂為什麼排隊名店老闆脾氣會不好了！」

蔡凡熙二度合作苗可麗，直誇前輩沒架子，從不抱怨工作，苗可麗則大讚蔡凡熙可靠，並謙虛說：「人真的要不斷學習，跟年輕人在一起才發現有很多需要跟著學習的地方。」兩人也虧不在場的禾浩辰做人太客氣、有偶包，每次有想法的時候都不敢直言。

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苗可麗談及媽媽離世難忍淚水。（三立、華視提供）

本週日是母親節，苗可麗哽咽透露83歲母親於3月2日安詳辭世，至今她仍難以適應，「家裡電話從那天起就沒再響過，因為沒人再問我什麼時候回來了。」她透露原計畫探視母親卻因延後返家錯失最後一面，媽媽離世後未曾入夢，通靈友人安慰她這是「沒有牽掛的證明」。

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