張傑蝕老本辦健美賽 虧損500萬

張傑（左起）賠錢舉辦健身賽事，力邀唐振剛、林芯儀、柯有倫和夢多參與明星賽。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由「南拳媽媽」成員張傑舉辦的第二屆《Muscle Star自然之星》昨正式登場，明星賽邀來柯有倫、唐振剛、夢多、林芯儀參賽，在「大魔王」許家豪的訓練下展現訓練成果，秀出結實肌肉，讓台下觀眾大飽眼福。

張傑砸下重本推廣自然健美，至今已舉辦3場健美賽事，投入總金額超過新台幣1500萬元，他坦言每場幾乎都虧損，累計虧近500萬，讓張傑苦笑說：「真的沒有餘力談戀愛，現在只能努力賺錢接商演。」至於是否會舉辦下一屆？他坦言未定還在考慮中。

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首次登台的唐振剛為比賽進行脫水訓練，「現在幾乎沒口水，半夜還會抽筋。」直呼更懂得選手的辛苦；林芯儀則透露備賽期間因飲食調整過度，導致胃食道逆流、胃痙攣，甚至1個月內3度掛急診，所幸最終成功練出漂亮肩線。

夢多經營酒吧需應酬，但不忘維持健身習慣，笑稱靠酒精熱量維持體態，也自嘲身材變壯後吸引到更多男生搭訕；柯有倫在去年的賽事上擔任表演嘉賓，今年則自己參戰，笑說看到張傑如此認真訓練，也燃燒起他內心對健身的慾望，努力鍛鍊8個月、嚴格控制飲食，一方面也是為了證明超過40歲的男人也能擁有健康的好身材。

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