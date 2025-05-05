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娛樂 最新消息

（專訪）李承允在台北Pub找到創作養分 昔日天才自稱「房間裡面的音樂人」

李承允許願未來到80歲都還能創作。（記者陳奕全攝）李承允許願未來到80歲都還能創作。（記者陳奕全攝）

記者鍾志均／專訪

韓國創作歌手李承允上週在北流擔任「前往釜山搖滾」音樂節嘉賓，是他二度來台演唱；他的第3張專輯《YEOK SEONG》以台北某Pub為靈感，這次再訪靈感發源地，讓他打趣說：「上菜速度似乎變快了。」

為何選擇台北的Pub當作創作養分，李承允搞笑表示當初來台時其他店都打烊了，只好選那間，後來在店裡和朋友們傾訴生活煩惱，最後決定賭上性命做出專輯。

李承允今年以《YEOK SEONG》在第22屆韓國大眾音樂獎拿下年度音樂人、最佳搖滾歌曲、現代搖滾歌曲3大獎，透露平常會將好玩有趣的體驗寫在手機備忘錄，當作創作靈感。

35歲的李承允回憶17歲開始寫歌，「當時覺得我是天才，能進行世界巡演，後來才發現我還不夠格，於是決定一步步往前邁進」。他形容自己是「房間裡面的音樂人」，表示在房間做音樂，但要打開門讓大家聽到才有意義，打算至少創作到80歲為止。

對於時下新生代音樂人習慣透過網路社群發表音樂，身為過來人的李承允直言：「現在成名管道變多，當歌手門檻也不高，希望大家要想清楚，做事不要太魯莽，真有想法再行動也不遲。」

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