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娛樂 最新消息

（專訪）失聰演員吳祉昊攻讀博士立志當律師 看導演黃修平怎麼說

導演黃修平（左）分享拍攝電影《看我今天怎麼說》的點滴，而吳祉昊受訪時雖然能以口語對答，但仍需要手語翻譯在旁協助。（記者潘少棠攝）導演黃修平（左）分享拍攝電影《看我今天怎麼說》的點滴，而吳祉昊受訪時雖然能以口語對答，但仍需要手語翻譯在旁協助。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

香港電影《看我今天怎麼說》助鍾雪瑩成為去年金馬獎影后，該片更獲得香港金像獎7項提名，導演黃修平、演員吳祉昊來台宣傳接受專訪，失聰演員吳祉昊透露他的目標是當律師，演員這一行就當作興趣，黃修平聽聞他要當律師不覺得可惜，反而笑說：「我就缺個律師朋友。」

★導演私訊邀演出 吳祉昊以為是詐騙

電影劇情圍繞在失聰者議題，黃修平除了邀請鍾雪瑩、游學修等專業演員之外，第3位重要主角找來素人吳祉昊，吳祉昊是一名失聰者，當初收到黃修平IG私訊的邀約，笑說一開始以為是詐騙，直呼太不可思議，就像中了樂透一樣。

吳祉昊飾演使用人工耳蝸又能用手語溝通的Alan，動人演技讓人看不出來是個素人，好表現使他入圍金像獎最佳新演員，知名度大漲，下一部作品的邀約也來了，不過他的志向卻是希望成為律師，接下來將攻讀香港城市大學法律博士課程。

吳祉昊（中）、鍾雪瑩（右）戲外接受游學修的邀請，一起到他家吃飯，以培養出片中的好感情。（華映提供）吳祉昊（中）、鍾雪瑩（右）戲外接受游學修的邀請，一起到他家吃飯，以培養出片中的好感情。（華映提供）

★向台灣導演招手 吳祉昊想演動作片

吳祉昊形容演員的職業是「花無百日紅」，有太多不穩定的因素在，不過如果黃修平叫他來演戲，他還是非常樂意接受，笑說就算拍戲檔期和律師相關考試撞期也會堅持來拍片，希望未來能演出陳桂林（台片《周處除三害》主角）、超人或小丑等角色，歡迎台灣導演邀約，尤其是動作片最好。

黃修平認為在香港成為聽障者律師不簡單，很支持他的決定，吳祉昊則鼓勵香港聽障者能夠找到自己的長處，發光發熱。

吳祉昊的爸爸生前一直很鼓勵兒子去演戲，可惜在電影上映前爸爸已經離世。吳祉昊表示，在金像獎頒獎典禮當天，他想過如果能夠獲得最佳新演員，上台要說些什麼，他想告訴爸爸：「我終於得到了，但是你看不到。」不過吳祉昊相信爸爸會很替他高興，「他應該會用很幽默的方式回應我吧！」電影《看我今天怎麼說》已在台上映。

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