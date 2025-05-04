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娛樂 最新消息

Pub女王甩情傷再戰舞台 黃小琥帥嗆：等你們回來找我！

黃小琥（中）錄製網路節目宣傳最新巡演。（大大娛樂提供）黃小琥（中）錄製網路節目宣傳最新巡演。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃小琥日前錄製網路節目《只能喝酒的圖書館》，見到男女主持人杯子裡的酒，自招因為酒精不耐症所以只能喝水。節目上，黃小琥侃侃而談，提到生命中過往的舊愛，不忘帥氣嗆聲：「我就等著你們回來找我！」

聊到7年前因為感情生變以及與經紀人結束合作的雙重打擊，她坦言曾陷入恐慌、憂鬱，但疫情反而給了她調整的空間。這段沉澱期，黃小琥就從YouTube去看自己過去的表演，猛然發現「原來我這麼厲害」，重新肯定自己的才華與價值。

黃小琥談及人生領悟，透露年輕時總是為他人而活，照顧別人的情緒，但現在學會了真正愛自己，「只有我可以愛我自己，所以要好好愛自己」。至於感情觀，她也從「有情才有用」轉變為「有用才有情」，展現了人生態度的重大轉折。

黃小琥將啟動「2025 琥·嚮 世界巡迴演唱會」，6月21日、7月5日分別在北流跟高流開唱，10月25日轉戰台中中興大學惠蓀堂演出。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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