台語歌王謝銘祐獻唱《聖母》祈願國泰民安─ 33萬香燈腳柯大堡嗨遇親弟

謝銘祐以歌聲迎接白沙屯媽祖，內心充滿感恩。（三川娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王謝銘祐是媽祖的虔誠信徒，昨天一早在雲林北港獻唱迎接白沙屯媽祖，誠心獻上特地為媽祖創作的歌曲《聖母》，祈願台灣「國泰民安」；「白沙屯媽祖進香」自1日凌晨起駕，吸引超過33萬信眾徒步隨行，致力推動台灣民俗與信仰文化的柯大堡，第一天就因為扛轎扛到肩膀紅腫，直接在路邊請結緣的信眾幫忙按摩抒壓。

柯大堡扛轎扛到肩膀紅腫，直接在路邊按摩。（三川娛樂提供）

謝銘祐陪病妻進香 跟著白沙屯媽祖走6年

提到跟白沙屯媽祖的緣分，謝銘祐透露他的老婆在7年前生病，除了尋求醫療協助，也開始了與老婆每年跟隨白沙屯媽祖進香的祈福習慣，不論多忙也要走一趟。

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謝銘祐前幾年常走到腳起水泡，更遇過好心的民眾提供住家讓同行夥伴一起打地鋪過夜，內心始終有著滿滿的感恩。

謝銘祐透露跟著白沙屯媽祖走了6年，老婆的病情也逐漸穩定，今年很開心有機會在北港為媽祖獻唱。

謝銘祐（中）自曝跟著白沙屯媽祖走了6年，老婆病情已逐漸穩定。（三川娛樂提供）

歌王是媽祖契子 詞曲創作奠基信仰

其實謝銘祐還是媽祖的契子，他在2013年籌備「南吼音樂季」時，因為到安平開臺天后宮擲筊，有一天跟母親聊天才意外知曉。

謝銘祐透露，原來他小時候太難照顧，被外婆帶到安平開臺天后宮，誠心焚香保佑他平安長大，當時就認了媽祖做乾媽，謝銘祐長大後才恍然大悟，原來和媽祖的親近之心，源頭竟然是自幼年起便締下的緣分。

而在謝銘祐的創作中，更有許多取材自民間生活與神明信仰的痕跡，除了為台南市中西區的媽祖樓創作的《聖母》，還有描寫台南五條港的歌曲《五條港邊》，以及為了「廟會女神」曾甜量身訂做的歌曲《媽祖咧看》。

柯大堡（右）進香，在茫茫人海中遇到自己的親弟弟。（三川娛樂提供）

另外，第8年追白沙屯媽祖的柯大堡受訪時笑說：「這次抱著輕鬆愉快的心情，期待遇見許多好朋友。」沒想到昨天在茫茫人海中，竟然遇到了自己的家人，嚇到直說：「就在30幾萬人的路上，沒有電話連絡、沒有先約，我竟然遇到自己的親弟弟。」

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