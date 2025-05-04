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《鋒迴路轉》秋季歸來上線 導演不認同電影院過時

丹尼爾克雷格回歸主演的《鋒迴路轉：亡者歸來》將於今年秋天在Netflix上線。（Netflix提供）丹尼爾克雷格回歸主演的《鋒迴路轉：亡者歸來》將於今年秋天在Netflix上線。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕推理懸疑電影《鋒迴路轉》今年秋季將於Netflix上線第三部《鋒迴路轉：亡者歸來》，導演萊恩強森近日接受《Business Insider》訪問時明確表態，希望該片能在「盡可能多的電影院、盡可能長時間」上映，直言：「我熱愛觀影體驗，我希望這部電影能讓更多人在電影院裡欣賞。」想法正巧打臉Netflix執行長泰德薩蘭多斯。

導演萊恩強森不認同電影院模式已過時，希望全力為《鋒迴路轉：亡者歸來》爭取電影院資源。（Netflix提供）導演萊恩強森不認同電影院模式已過時，希望全力為《鋒迴路轉：亡者歸來》爭取電影院資源。（Netflix提供）

Netflix執行長泰德薩蘭多斯日前公開表示「電影院模式已過時」引發爭議，導演強森婉轉表示：「顯然我不認同，」並補充：「我不想在這裡代替泰德回應，但我認為電影院絕對不會消失。」

強森也以近期票房成功的《罪人》與《Minecraft麥塊電影》為例，直說只要有吸引力的電影上映，觀眾仍會進場觀影，「坐在滿場觀眾中共享觀影體驗是無可取代的，我熱愛這種感覺，也希望世界上能有更多這樣的場合。」 希望為自己的電影爭取在院線上映的機會。

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