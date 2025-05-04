《人物專訪》安德魯翻拍《囍宴》有請兩大影后助陣 李安是最強後盾

韓基燦（後排左起）、導演安德魯安、楊伯文；莉莉葛萊史東（前排左）、凱莉瑪麗陳合作《囍宴》，帶來不同於原版的新世代觀點。（美聯社）

記者許世穎／台北－倫敦連線專訪

電影《囍宴》重新詮釋李安1993年經典作品《喜宴》，導演安德魯安感性表示，李安是這部片最堅強的後盾，他說從構思之初便獲得李安全力支持，「他雖然還沒看到這部片，但從一開始就非常鼓勵我們，對我們重新詮釋這個故事給予很多信心。」

韓國影后尹汝貞在《囍宴》飾演韓基燦的祖母，展現豐富的演技層次。（翻攝自YouTube）

★新方向 用現代語言談家庭與身分

新版《囍宴》並非重現舊作，而是立基於當代同志社群的處境，重新審視婚姻、家庭與世代間的理解，安德魯表示如果只是重拍，他會非常緊張，慶幸擁有全新創作方向。他坦言多年來隨著同性婚姻合法化與家庭結構改變，許多議題有了不同面貌，「像我和我的男友也討論過結婚、生小孩的事。從『不能』變成『要不要』，這個轉變本身就值得拍成一部新的《囍宴》。」

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電影網羅凱莉瑪麗陳、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文等新生代演員，更邀來華語與韓國影壇兩大影后陳沖與尹汝貞同台飆戲，為整體更添情感深度。安德魯直說雙后一場深夜對手戲讓他非常難忘，「她們一邊吃東西一邊開玩笑，氣氛非常溫馨，有了這樣的組合，戲裡戲外都是一場世代的傳承。」

陳沖在《囍宴》和舞獅共舞，導演安德魯安笑爆她拍攝時玩得很開心。（UIP提供）

★真有緣 陳沖戲裡戲外的女兒同名

安德魯也說，兩位資深傳奇帶來很多真實經驗，「我跟陳沖線上會面時，她分享了當母親的經歷，尹汝貞也提到這方面的感受，我覺得她們都非常開放，貢獻了自己的見解。」他形容兩人演出充滿真誠與投入，陳沖和舞獅共舞時玩得很開心，「這種跨世代的故事本身就非常動人，而這樣的氛圍不只是出現在銀幕上，在片場也同樣真實存在。」

巧合的是，陳沖當年曾是原版《喜宴》女主角的人選之一，後來因為時間與資金沒參與，如今以新娘母親之姿圓夢演出，而且現實生活中她女兒剛好和片中凱莉飾演的安琪拉同名，讓安德魯直呼：「這一切真的太有緣，像是命運的安排！」《囍宴》將於5月9日在台上映。

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