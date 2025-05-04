張艾嘉現身義大利領獎 徐克及梁家輝獻上擁抱

張艾嘉開心領取金桑樹終身成就獎。（烏迪內遠東國際影展提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕張艾嘉前天凌晨獲頒第27屆義大利烏迪內遠東國際影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」，表彰她在影壇與文化教育領域超過半世紀的卓越貢獻，獲得全場熱烈掌聲。

張艾嘉謙虛表示，從影54年這個獎對她而言是很大的鼓勵，「我發現我們如今生活在一個非常瘋狂的世界，在這種混亂的局面下，我覺得我們很慶幸還有『電影』，還有電影院可以去。無論你想逃避，還是想哭、想笑，或是想分享情感，至少那兩個小時，我們仍然相信世界是美好的！」

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同樣獲頒終身成就獎的導演徐克及港星梁家輝都坐在台下觀禮，張艾嘉特地在領獎致詞完致謝在場的徐克，而徐克及梁家輝也獻上深深擁抱，暖心祝福張艾嘉。

張艾嘉最新監製的華語奇幻愛情電影《他年她日》將在秋天上映，張艾嘉認為，獲獎不是因為年紀大或是在這行做得夠久，而是因為她還在工作，張艾嘉鼓勵大家繼續為了電影而努力，說道：「能在這樣一個支持亞洲電影的地方獲得肯定，是莫大的鼓勵。謝謝烏迪內影展一直以來對台灣、對亞洲電影的支持。」

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