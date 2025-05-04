賈靜雯被專業術語逼瘋 薛仕凌演到沒招

李銘忠（前排左起）、袁富華、陳以文、張翰、劉子銓（後排左起）、周采詩、薛仕凌、謝欣穎、阮經天、王淨、賈靜雯、宋芸樺、曾珮瑜、林敬倫出席《沉默的審判》記者會，分享拍攝點滴。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕影集《沉默的審判》昨舉行記者會，賈靜雯、陳以文、薛仕凌、阮經天、王淨、謝欣穎、李銘忠等眾星雲集，分享拍攝甘苦談。賈靜雯角色為心理系教授兼司法鑑定師，她被落落長的法庭戲台詞逼到抓狂，崩潰跟導演說：「我下一部戲可以挑戰演啞巴嗎？不想再講那麼多術語、專有名詞。」

《沉默的審判》集結賣座電影《周處除三害》原班人馬，男、女主角阮經天、王淨再度合作，兩人都演出人格分裂的角色，相當有難度，加上導演黃精甫細膩的導戲風格，讓演員們直呼想下班。

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薛仕凌勇奪兩次金鐘戲王，坦言第一次拍戲這麼崩潰，直言：「這是下班念頭最強烈的一部戲。」對於角色已沒有新的想法，也沒有新招可以給，但導演一直鼓勵：「你有、你可以！」加上其他演員給予諸多信心，讓他感動說：「我覺得很幸運的是，他們比我自己還要相信我。」阮經天很理解薛仕凌的感覺，因為他自己也很想下班，無奈說：「可是後面還有戲，一場比一場硬。」

李銘忠角色是檢察官，一連串的對白讓他吃不消，每天茶不思飯不想，「那兩個星期很痛苦，接演的時候不知道有法院戲，後來看劇本發現，原來有一段這麼難的對白，好後悔！」但拍完後讓他直喊：「好爽！克服了。」張翰笑說，自己的戲分少，跟導演合作滿愉快，「比較沒有像他們說的想要下班，因為我只有一天，那天拍完就下班了。」

王淨劇中因家庭因素產生人格分裂，下戲後情緒難以抽離，難忘在北海道殺青時的衝擊，「那天回到飯店的時候，有一種超級空洞的感覺。」她解釋因行程關係，場次是跳著拍，角色從16歲到46歲的人生濃縮在短短兩週，她為戲化老妝，因為了解角色經歷，看到自己變老的樣子，心情很難受。

謝欣穎日前傳出與王柏傑姐弟戀告吹，後來又在社群分享鑽戒照，感情狀態令人霧煞煞，昨被問及感情現況，她認了兩人仍是情侶關係，「這本來就是情侶之間會發生的事情，好像也沒必要跟大家說得這麼細，這是我們的私事，謝謝大家關心。」至於秒刪的鑽戒照，她說：「我亂PO的，也沒有什麼，因為我發現這個玩笑開得有點大。」並稱鑽戒照不是她的手，對照當時經紀人回應的「品牌合作」，說法明顯有出入。

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