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娛樂 最新消息

（新片搶鮮看）黑寡婦2.0率雜牌軍救世 《雷霆特攻隊*》酷炫登場

賽巴斯汀史坦（右起）、佛蘿倫絲普伊、大衛哈伯、懷特羅素、路易斯普曼和漢娜約翰卡門在《雷霆特攻隊*》意外集結。（漫威影業提供）賽巴斯汀史坦（右起）、佛蘿倫絲普伊、大衛哈伯、懷特羅素、路易斯普曼和漢娜約翰卡門在《雷霆特攻隊*》意外集結。（漫威影業提供）

記者許世穎／專題報導

當全球觀眾以為漫威已經英雄出盡，沒想到他們回頭挖出一堆寶藏，組成全新《雷霆特攻隊*》準備大顯身手搶攻票房。先別管片名後面的星號是什麼意思，在片中飾演「紅色衛兵」的大衛哈伯就曾說︰「不能多講，但很酷。」完全符合漫威不暴雷、賣關子的風格。

在「復仇者聯盟」已不復在的情況下，世界等著被拯救，這一次大家能依靠的只剩下酷寒戰士、紅色衛兵、美國刺客、幽靈等人…，還有最重要的「黑寡婦2.0」葉蓮娜。問題是，他們真的有想要或有本事對抗宛如「神」一般的反派嗎？

《雷霆特攻隊*》聚焦佛蘿倫絲普伊飾演的葉蓮娜的心路歷程。（翻攝自X）《雷霆特攻隊*》聚焦佛蘿倫絲普伊飾演的葉蓮娜的心路歷程。（翻攝自X）

★復仇者的臨時備胎 葉蓮娜成靈魂人物

由佛蘿倫絲普伊飾演的葉蓮娜的旅程相當艱辛，從被訓練成致命武器，之後與姊姊娜塔莎短暫重逢再度天人永隔，再到這次當上特攻隊的靈魂人物，她的人生就像是被迫接手家族企業，還不能請辭。但也因此，《雷霆特攻隊*》不只是集結酷炫戰力，而是給葉蓮娜一個機會，重新找回自己的聲音、自己的使命，甚至自己的隊友。

這群雜牌軍宛如「復仇者」的臨時備胎，金球暨艾美獎戲后茱莉路易絲卓佛飾演的德芳亭局長（一位極具手腕的女版尼克福瑞）在聽證會上直接開嗆：「復仇者不來了，那我們來！」一語道破這部片的本質，當傳統英雄缺席，是時候讓那些被貼上「問題人物」標籤的人挺身而出。

★超級戰士哨兵 漫威宇宙的終極武力

對葉蓮娜來說，這不是救世界的故事，而是她終於能站在聚光燈下，為自己而戰的旅程。這支隊伍比她的前黑寡婦家庭還要瘋，但這次她不是被命令，而是選擇留下來。她不再只是某個英雄的替代品，也不是誰的陰影。她就是她，一個嘴硬心軟、超會翻白眼但又超會打架的新世代黑寡婦。

賽巴斯汀史坦在《雷霆特攻隊*》再度化身酷寒戰士，成為這群雜牌軍集結的關鍵之一。（漫威影業提供）賽巴斯汀史坦在《雷霆特攻隊*》再度化身酷寒戰士，成為這群雜牌軍集結的關鍵之一。（漫威影業提供）

值得一提的是，電影引入全新角色「哨兵」，由一位神秘幕後勢力所打造的超級戰士，能力堪稱漫威宇宙的終極武力。根據漫畫設定，他的力量相當於「一百萬個爆發的太陽」，具備飛行、瞬間毀滅物質、扭曲現實等超乎想像的能力，但這樣的存在也有致命弱點：他的心智極不穩定，時常受體內暗黑人格「虛無」影響，一旦失控，後果不堪設想。

《雷霆特攻隊*》沒有閃亮制服，沒有充滿高科技的基地，只有一群麻煩人物加上一個爆表危機，還有一絲絲希望，或許這正是漫威少見的反套路，卻更讓人期待的組合。也許不用再問星號是什麼意思了，等進電影院就知道。

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