《猜猜我是誰解謎》范瑞君追星木村拓哉超過20年 偷學碎嘴式演技

范瑞君就讀北藝大時專心校內演出，不像其他同學半工半讀。（范瑞君提供）

記者傅茗渝／專訪

范瑞君多次在社群高談追星，尤其是一追就是20多年的日本男神木村拓哉，大讚：「身為偶像，他不只是表演者，更奉獻自己的人生去成就角色。」她說木村不僅在工作上努力，連私生活都全力投注，「真正的他是什麼樣子不重要，重要的是他所呈現出的那份態度跟堅持，對我來說是非常了不起的。」

范瑞君剛畢業拍攝舞台劇《背叛》定妝照。（范瑞君提供）

范瑞君難忘木村拓哉在綜藝節目中玩遊戲輸了，被懲罰登山，別人都實際準備裝備，只有他帶了一只風箏，只為了登上山頂放飛，「那種浪漫和玩心，讓我印象很深。偶像有時候是這樣，有些部分你跟他相像，有些部分是你渴望擁有的，他的存在會讓我在面對挑戰時多一點勇氣。」她也曾偷學木村「碎嘴式」的表演方式，在早期台灣戲劇常常「你一句、我一句」制式對話中，將之轉化成自己的節奏而實驗在作品裡。

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如今范瑞君跨足導演、創作、教學，表演是她非常熱愛且需要的一件事，近兩年心中更有了覺醒，希望透過戲劇與創作讓觀眾在故事裡找到情緒出口，「如果人生注定有苦，就讓它們留在戲劇裡吧！讓觀眾哭過之後，能帶著比較輕鬆的心情，繼續回到生活中。」

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