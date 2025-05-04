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娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》范瑞君賠錢當演員 放棄空姐夢

范瑞君堅定表示，放棄空姐夢從事演藝行業未曾後悔。（記者潘少棠攝）范瑞君堅定表示，放棄空姐夢從事演藝行業未曾後悔。（記者潘少棠攝）

記者傅茗渝／專訪

范瑞君1997年憑藉《少年死亡告白》奪下金鐘獎最佳女配角獎，相隔26年再以《額外旅程》抱回生涯第二座金鐘獎。身為獨生女的她，透露小時候每週的電影時光正是自己的精神寄託，她觀影後總把自己假想成角色，在家中唱起獨角戲，「其實我不覺得孤單，因為那些戲劇一直都在陪著我。」

身為獨生女的范瑞君，從小有戲劇的陪伴並不孤單。（范瑞君提供）身為獨生女的范瑞君，從小有戲劇的陪伴並不孤單。（范瑞君提供）范瑞君從小就是電視兒童，還喜歡模仿戲劇角色。（范瑞君提供）范瑞君從小就是電視兒童，還喜歡模仿戲劇角色。（范瑞君提供）

★演講比賽獎不完 加入戲劇社

范瑞君在瓊瑤作品當紅的時期寄情於角色，自個兒演繹正義感的俠女，可以打抱不平；同時也對愛情有所幻想，覺得自己是需要被保護的弱女子。不過她倒沒想過會走上表演路，直至國中偶然「被推薦」參加演講比賽，讓她一路拿獎，加入戲劇社，最後走上舞台。

范瑞君小時候閒暇時，家人經常帶她去看電影。（范瑞君提供）范瑞君小時候閒暇時，家人經常帶她去看電影。（范瑞君提供）

看似鍾情表演的范瑞君，人生道路卻有著戲劇性轉折，她從小還有個環遊世界的夢想，大學還沒畢業就偷偷報考空姐，結果長榮、華航都考上了，「我最後選擇華航去受訓，還成為少數要賠錢給華航的人。」她那段日子看著同梯的眼神亮晶晶，自己卻不太一樣了，「就像金士傑老師說的，接觸戲劇的人比較早熟。別人都很青春、很單純，而我心裡想的卻是，我真的要這樣過3年嗎？」她說那是她人生第一次真正為自己負責，「兩條路都沒人勉強我，但你簽了約，就是一條截然不同的人生，我最後選了戲劇。」

范瑞君直呼在北藝大遇到許多貴人，成就她日後的演藝路。（范瑞君提供）范瑞君直呼在北藝大遇到許多貴人，成就她日後的演藝路。（范瑞君提供）

★電視處女作奪金鐘 人生多貴人

讀北藝大大四那年，賴聲川向一位學長詢問適合人選，對方推薦了范瑞君，她隨後參與賴老師劇團《戀馬狂》的演出，剛好男主角是李立群，電影《阿爸的情人》的導演來看戲時注意到她，「原本已經選好女主角，但他看到我後，突然想換人，李立群大哥也沒反對，就這樣換成了我。」拍完後，她的學長陳世杰再推薦她給劉德凱演出單元劇《少年死亡告白》，並一舉奪得金鐘獎戲劇節目女配角。

范瑞君演出第一部電影《阿爸的情人》。（范瑞君提供）范瑞君演出第一部電影《阿爸的情人》。（范瑞君提供）

她也曾與鍾欣凌在沒工作的日子一起泡小歇咖啡廳，一人點一杯飲料，聊一整個下午，互吐苦水，她說：「你問我最感謝誰，一路上，每一個人、每一段遇見，對我來說都是貴人。」

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