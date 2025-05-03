晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粉紅超跑起駕 藝人追媽祖 入陣香燈腳掀熱潮

許志豪到場發放「Q版賜我車位符」的結緣品。（許志豪提供）許志豪到場發放「Q版賜我車位符」的結緣品。（許志豪提供）

〔記者李紹綾、陽昕翰、侯家瑜、林欣穎／台北報導〕白沙屯媽祖進香活動前晚上路，「粉紅超跑」魅力無限，吸引逾33萬信眾徒步隨行，演藝圈更有許多藝人加入「香燈腳」行列，親臨現場朝聖追媽祖。

黃少谷開著「粉紅超跑」穿梭在台北街頭，致敬遶境活動。（翻攝自臉書）黃少谷開著「粉紅超跑」穿梭在台北街頭，致敬遶境活動。（翻攝自臉書）

許志豪前晚10點多到拱天宮，見到現場人山人海，驚呼真的「塞爆了」，他受訪表示：「人多到根本不用走，自己會移動，可以明顯的感受到人潮比往年來得更多。」他自掏腰包準備了1千份的結緣品「Q版賜我車位符」，送給沿途的信眾跟粉絲，笑說民眾的反應很熱烈，「還有很多阿伯以為這個是痠痛貼布，我叫他們不要拿去貼，否則會有除毛的效果。」

姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境，收到不少信眾發送的結緣品。（姚黛瑋提供）（記者李紹綾攝）姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境，收到不少信眾發送的結緣品。（姚黛瑋提供）（記者李紹綾攝）

柯大堡主持民俗文化節目《寶島神很大》多年，常造訪各地宮廟、介紹台灣民俗文化，他往年都會參與進香繞境活動，今年白沙屯媽祖盛事當然也沒錯過，更發起「信徒文化季Bliever Vibes 」音樂節，將在21日媽祖開爐大典登場，盼能用音樂結合信仰文化，讓樂迷與神明共同「聽團」。柯大堡前天隨著進香隊伍出發，喊話粉絲朋友進香路上見，他還送廟方主委「信徒文化季」的貼紙，進香路上不忘熱情作宣傳。

小優歷經演藝圈風波現身白沙屯媽祖進香，被眼尖粉絲目擊。（翻攝自IG）小優歷經演藝圈風波現身白沙屯媽祖進香，被眼尖粉絲目擊。（翻攝自IG）

香蕉走逾30公里 突破自己紀錄

柯大堡追白沙屯媽祖，現場人山人海。（三川娛樂提供）柯大堡追白沙屯媽祖，現場人山人海。（三川娛樂提供）

「香蕉」王俊傑同樣也是《寶島神很大》主持人，他前天下午搭火車前往白沙屯，祈願與30多萬人同行，背起行囊提前出發結善緣。他走了逾30公里，雖然鐵腿，但仍堅持不放棄，於昨凌晨4點半停下腳步，在臉書發文感謝陪伴7年的「神太太」一路扶持，兩人互相鼓勵前行，「今年突破自己行走的紀錄，充實，願媽祖保佑大家順遂。」

香蕉也響應「瘋媽祖」，熱血走了超過30公里仍堅定前行。（翻攝自臉書）香蕉也響應「瘋媽祖」，熱血走了超過30公里仍堅定前行。（翻攝自臉書）

姚黛瑋嗨收結緣品 小優合照鑾轎

姚黛瑋首次參與白沙屯媽祖進香，沿路遇到不少熱情粉絲，她親切回應大家的合照、簽名要求，同時也以台語回：「媽祖有保佑！」透露參與的途中，收到不少信眾發的結緣品，感受到滿滿的「台灣精神」，她提到只要是「香燈腳」，大家就像自己人，可以無隔閡聊天，也會自發性贊助交通、食物，「一切都是為了媽祖在付出，真的太感動了！有祢真好！謝謝媽祖娘娘！」她和大家約好明年再相遇。

小優捲入「大嘴巴風波」近3個月，昨參與白沙屯媽祖進香，全身包緊緊仍被粉絲認出，她分享自己與鑾轎的合照及現場人潮洶湧的景象，興奮說：「大家都在等待媽祖的時刻，真的是人山人海，從下午一直等到半夜。」展現虔誠信仰，她罕見連發多則限時動態，似乎透過宗教行動尋求內心平靜。

黃少谷開粉紅超跑 致敬進香活動

斜槓開計程車的黃少谷，為致敬進香活動，特別將車體貼成粉紅配色，穿梭在台北街頭，他分享多張與「粉紅超跑」的合影，幽默喊：「帥氣上路喔！讓我到台北各景點到處營業！」吸睛指數破表，別具意義的顏色，讓不少粉絲直喊：「希望能好運的搭上你的車」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中