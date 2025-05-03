粉紅超跑起駕 藝人追媽祖 入陣香燈腳掀熱潮

許志豪到場發放「Q版賜我車位符」的結緣品。（許志豪提供）

〔記者李紹綾、陽昕翰、侯家瑜、林欣穎／台北報導〕白沙屯媽祖進香活動前晚上路，「粉紅超跑」魅力無限，吸引逾33萬信眾徒步隨行，演藝圈更有許多藝人加入「香燈腳」行列，親臨現場朝聖追媽祖。

黃少谷開著「粉紅超跑」穿梭在台北街頭，致敬遶境活動。（翻攝自臉書）

許志豪前晚10點多到拱天宮，見到現場人山人海，驚呼真的「塞爆了」，他受訪表示：「人多到根本不用走，自己會移動，可以明顯的感受到人潮比往年來得更多。」他自掏腰包準備了1千份的結緣品「Q版賜我車位符」，送給沿途的信眾跟粉絲，笑說民眾的反應很熱烈，「還有很多阿伯以為這個是痠痛貼布，我叫他們不要拿去貼，否則會有除毛的效果。」

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姚黛瑋參與白沙屯媽祖繞境，收到不少信眾發送的結緣品。（姚黛瑋提供）（記者李紹綾攝）

柯大堡主持民俗文化節目《寶島神很大》多年，常造訪各地宮廟、介紹台灣民俗文化，他往年都會參與進香繞境活動，今年白沙屯媽祖盛事當然也沒錯過，更發起「信徒文化季Bliever Vibes 」音樂節，將在21日媽祖開爐大典登場，盼能用音樂結合信仰文化，讓樂迷與神明共同「聽團」。柯大堡前天隨著進香隊伍出發，喊話粉絲朋友進香路上見，他還送廟方主委「信徒文化季」的貼紙，進香路上不忘熱情作宣傳。

小優歷經演藝圈風波現身白沙屯媽祖進香，被眼尖粉絲目擊。（翻攝自IG）

香蕉走逾30公里 突破自己紀錄

柯大堡追白沙屯媽祖，現場人山人海。（三川娛樂提供）

「香蕉」王俊傑同樣也是《寶島神很大》主持人，他前天下午搭火車前往白沙屯，祈願與30多萬人同行，背起行囊提前出發結善緣。他走了逾30公里，雖然鐵腿，但仍堅持不放棄，於昨凌晨4點半停下腳步，在臉書發文感謝陪伴7年的「神太太」一路扶持，兩人互相鼓勵前行，「今年突破自己行走的紀錄，充實，願媽祖保佑大家順遂。」

香蕉也響應「瘋媽祖」，熱血走了超過30公里仍堅定前行。（翻攝自臉書）

姚黛瑋嗨收結緣品 小優合照鑾轎

姚黛瑋首次參與白沙屯媽祖進香，沿路遇到不少熱情粉絲，她親切回應大家的合照、簽名要求，同時也以台語回：「媽祖有保佑！」透露參與的途中，收到不少信眾發的結緣品，感受到滿滿的「台灣精神」，她提到只要是「香燈腳」，大家就像自己人，可以無隔閡聊天，也會自發性贊助交通、食物，「一切都是為了媽祖在付出，真的太感動了！有祢真好！謝謝媽祖娘娘！」她和大家約好明年再相遇。

小優捲入「大嘴巴風波」近3個月，昨參與白沙屯媽祖進香，全身包緊緊仍被粉絲認出，她分享自己與鑾轎的合照及現場人潮洶湧的景象，興奮說：「大家都在等待媽祖的時刻，真的是人山人海，從下午一直等到半夜。」展現虔誠信仰，她罕見連發多則限時動態，似乎透過宗教行動尋求內心平靜。

黃少谷開粉紅超跑 致敬進香活動

斜槓開計程車的黃少谷，為致敬進香活動，特別將車體貼成粉紅配色，穿梭在台北街頭，他分享多張與「粉紅超跑」的合影，幽默喊：「帥氣上路喔！讓我到台北各景點到處營業！」吸睛指數破表，別具意義的顏色，讓不少粉絲直喊：「希望能好運的搭上你的車」。

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