戴愛玲找于子育跨刀MV 單曲封面借用博文背影

于子育（左）跨刀演出戴愛玲的新歌MV。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕戴愛玲推出新歌《愛人啊》，邀來于子育擔任MV女主角，戴愛玲嘴甜說：「我們就是要找很會演又很漂亮的女主角」，透露與于子育都是出身屏東春日鄉的排灣族，她一直很傾心對方的戲劇演出。

戴愛玲力邀TRASH的貝斯手博文拍攝單曲封面。（華納音樂提供）

于子育在MV中要詮釋聾啞的角色，還誇讚戴愛玲在MV裡面也有一些表現很不錯的情感表演，對此戴愛玲坦言對演戲很有興趣，更嬌嗔喊：「我想要演喜劇啦，心情會比較輕鬆。」

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戴愛玲力邀TRASH的貝斯手博文拍攝單曲封面。（華納音樂提供）

戴愛玲以自己名字的諧音「愛玲」唱出《愛人啊》，透過這首搖滾歌曲，表達對愛情的遺憾，她也想起年輕時被甩的往事，「雖然有一點遺憾，但還是很感謝那個人，曾帶給我的美好回憶。」

特別的是，戴愛玲想找一位充滿時尚魅力的男生一起拍攝單曲封面，認為TRASH的貝斯手博文非常適合，立刻找他跨刀擔任「背影殺手」。

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