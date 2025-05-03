晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

戴愛玲找于子育跨刀MV 單曲封面借用博文背影

于子育（左）跨刀演出戴愛玲的新歌MV。（華納音樂提供）于子育（左）跨刀演出戴愛玲的新歌MV。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕戴愛玲推出新歌《愛人啊》，邀來于子育擔任MV女主角，戴愛玲嘴甜說：「我們就是要找很會演又很漂亮的女主角」，透露與于子育都是出身屏東春日鄉的排灣族，她一直很傾心對方的戲劇演出。

戴愛玲力邀TRASH的貝斯手博文拍攝單曲封面。（華納音樂提供）戴愛玲力邀TRASH的貝斯手博文拍攝單曲封面。（華納音樂提供）

于子育在MV中要詮釋聾啞的角色，還誇讚戴愛玲在MV裡面也有一些表現很不錯的情感表演，對此戴愛玲坦言對演戲很有興趣，更嬌嗔喊：「我想要演喜劇啦，心情會比較輕鬆。」

戴愛玲力邀TRASH的貝斯手博文拍攝單曲封面。（華納音樂提供）戴愛玲力邀TRASH的貝斯手博文拍攝單曲封面。（華納音樂提供）

戴愛玲以自己名字的諧音「愛玲」唱出《愛人啊》，透過這首搖滾歌曲，表達對愛情的遺憾，她也想起年輕時被甩的往事，「雖然有一點遺憾，但還是很感謝那個人，曾帶給我的美好回憶。」

特別的是，戴愛玲想找一位充滿時尚魅力的男生一起拍攝單曲封面，認為TRASH的貝斯手博文非常適合，立刻找他跨刀擔任「背影殺手」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中