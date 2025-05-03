陳隨意斜槓自媒體年增百萬 每日花6hr親回留言

陳隨意（中）靠經營社群增加收入。左為陳孟賢、右為許志豪。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》主持群之一的陳隨意近年靠自媒體翻轉演藝事業，臉書粉絲突破29萬。他認為現在藝人不經營自媒體很吃虧，透露貼文、直播、留言互動全由他一手包辦，除了節目曝光外，也開拓了業配、代言與自創品牌商機，年收入上看七位數。

陳隨意回憶當初會開始經營臉書，其實是被老闆逼出來的，「那時候豪記唱片老闆很認真，會每天上臉書巡邏，三天沒發文就打電話來提醒。」他笑說雖然是被迫起步，但後來也親身體會到自媒體的價值。

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疫情期間演藝活動暫停，他改在家開直播教煮菜，粉絲人數快速成長，也為他自創的餐飲品牌帶來可觀業績，他透露有許多業配、合作機會主動找上門，甚至靠社群打開了不一樣的觀眾族群。

即便經營已有成效，陳隨意仍堅持每天花5至6小時瀏覽留言、回覆粉絲，他說：「如果是常留言的粉絲，我都記得，表演時遠遠就能認出來。」認為自媒體是與觀眾直接連結的橋樑。

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