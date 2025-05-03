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徐千京深夜馬路驚魂 車頭撞爛衰收罰單

徐千京在《好運來》飾演心機千金女，為愛不顧一切。（民視提供）徐千京在《好運來》飾演心機千金女，為愛不顧一切。（民視提供）

〔記者李紹綾、徐聖倫／台北報導〕徐千京近期在民視八點檔《好運來》飾演為愛不顧一切的心機千金女，有吃重演出。1日深夜突在社群貼出車禍照，只見車頭嚴重毀損變形，安全氣囊幾乎全爆開。徐千京透過社群報平安，「謝謝大家的關心，目前人沒事喔！車頭撞爛，安全氣囊全爆，人還好好只有點肌肉受傷，覺得自己真的很幸運，以後開車會更加小心。」

徐千京深夜發生車禍，汽車車頭全毀。 （記者徐聖倫翻攝）徐千京深夜發生車禍，汽車車頭全毀。 （記者徐聖倫翻攝）

前晚近11時許，徐千京駕車行經新北市文化路時，因左轉巷弄時未注意對向來車，直接攔腰撞上對向駕車直行的邱姓男子，汽車被推到往路邊撞入騎樓，所幸兩人送醫後，皆僅皮肉傷。警方對兩人執行酒測，酒測值皆為零，因此依道路交通管理處罰條例第四十八條，左轉車輛依規定必須禮讓直行車，對徐千京開出六百元至一千八百元罰單。

徐千京所屬的鳳凰藝能昨表示，1日深夜接獲徐千京行車意外消息，第一時間關心藝人身體狀態，所幸經送急診診斷，僅受到輕微外傷，健康並無大礙，隨即返家休息，並不會影響到《好運來》的演出。

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