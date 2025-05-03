《三個傻瓜》首演 小煜喊阿緯包場

小煜（中）和竺定誼（左）、蔡昌憲合作音樂劇，演出《三個傻瓜》，戲外3人會大聊爸爸經。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「小煜」楊奇煜、「大霈」李霈瑜、蔡昌憲和聶雲等人昨彩排果陀音樂劇《三個傻瓜》，小煜這陣子忙劇場排練，加上「Lollipop棒棒堂」合體參與頒獎典禮演出，蠟燭兩頭燒，1個多月以來老婆只能獨自照顧2個兒子，甚至會自嘲是「單親媽媽」，讓他很不捨，加上他2021年曾做過十字韌帶重建手術，工作壓力大導致舊傷復發，每天都需要冰敷再練習。

他坦言和其他「5棒」合體唱跳比演出舞台劇還難，他也請棒棒堂5位團員一起來欣賞舞台劇，詢問是否有人包場？他開玩笑說：「沒有，他們會先來看，說不定阿緯看完之後可以包場！畢竟他餐廳員工這麼多，還可以來談冠名置入！」

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大霈首次挑戰音樂劇，歌聲清亮，很有記憶點。（記者陳奕全攝）

大霈曖昧法國名導 甜曝他將現身台中

而大霈2月和法國名導哈希德阿米（Rachid Hami）傳出曖昧情，她說哈希德現在不在台灣，之後會來看台中場演出，一旁小煜搞笑用法文「bonjour」打招呼，假裝哈希德上身。而後追問大霈戀愛進度，她搬出藝人一貫說法表示「目前是很好的朋友，順其自然」，蔡昌憲立刻接話：「她意思是聽牌還沒胡。」意味這段感情仍差臨門一腳，讓眾人哈哈大笑。

此外，詹姆士和前經紀公司老闆丘秀珠撕破臉，鬧得沸沸揚揚，聶雲身為同門，5年前也砸百萬投入食品市場，被問及此事，他說每天忙彩排，看新聞才知曉，低調回「希望他們好」，不願攪和紛爭。

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