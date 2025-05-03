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娛樂 最新消息

詹姆士「5點聲明」強硬回擊丘秀珠、王鈞 詹姆士 駁「空手套白狼」指控

詹姆士「5點聲明」強硬回擊丘秀珠、王鈞 詹姆士 駁「空手套白狼」指控詹姆士反駁「空手套白狼」指控，強調是非對錯會由法庭公正認定。
（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕型男主廚詹姆士今年3月宣布退出旗下食品品牌經營，與前經紀人丘秀珠爆出合夥糾紛，對方指控詹姆士借錢未還、背信忘義，遭求償約2584萬元，詹姆士於前天深夜發文反擊，逐一說明合資關係、400萬薪資、個人YT頻道、利用詹醬員工拍片、無預警拆夥等5大爭議點，強調自己沒有佔過對方便宜，並表示：「清者自清，是非對錯，終將由法庭公正認定。」

詹姆士發文強硬反擊，揭拆夥細節。（翻攝自臉書）詹姆士發文強硬反擊，揭拆夥細節。（翻攝自臉書）

稱投入200萬研發金 雙方為合資關係

詹姆士與丘秀珠雙方各執一詞，知名製作人王鈞更跳出來幫老婆丘秀珠講話，直批詹姆士是「空手套白狼」，不過針對向丘秀珠「借300萬元」指控，詹姆士澄清，這筆金額是合作投資，並非借款。他指出，當初自己投入約200萬元研發產品，對方補入300萬元，其中100萬為代墊股款，股份分配為詹姆士60%、丘秀珠40%。雙方同步簽下經紀與合資合約，資金流向清楚，「絕非我全無出資，更沒有所謂『空手套白狼』的事情。」

去年11月認賠喊退出 肖像商標權沒共識

至於拆夥過程，詹姆士說，去年11月公司虧損已達1200萬，他提出認賠並結束營運，但遭對方拒絕，「王先生（指王鈞）還因此打電話大罵要求我給丘女士再『用』兩年。」後續討論改為讓丘秀珠繼續經營，並保留其中兩個品項、可無償使用詹姆士的肖像與姓名。

然而年底會議結束後，丘秀珠反悔、要求繼續做所有產品，並繼續使用詹姆士的照片，詹姆士表示：「這樣的方式我是不可能接受的，如果大家沒共識就不要勉強了，於是後續就委由律師處理。」

已配合下架過渡期 願交付司法評斷

今年1月雙方律師達成共識，由對方安排商品下架過渡期，詹姆士表示配合，在3個月的回收期到期後，也就是今年的3月，才對外宣布退出合作，詹姆士強調，所有細節都有律師書信與通訊紀錄為證，否認無預警切割合作。他也澄清目前已不再參與任何「詹醬」產品的經營與銷售，並呼籲外界勿再以訛傳訛，散播不實指控。

而丘秀珠並未對詹姆士長篇聲明做出回應，雙方糾紛將由司法來評斷。

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