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ROCKY烤肉分享台粉 樂被ASTRO召回默契不變

ROCKY昨身穿全身黑受訪，十分帥氣。（記者王文麟攝）ROCKY昨身穿全身黑受訪，十分帥氣。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星ROCKY昨天在台演出，接受聯訪提到被召回團體ASTRO一事，直言「這是一定要做的事情」。此次演出的福利內容是與粉絲一起烤肉，他表示自己的烤肉功力是80分，希望能把肉分給粉絲分享。

ASTRO出道9年，ROCKY在2023年退團單飛，同一年成員文彬輕生，目前以MJ、JIN JIN、車銀優、尹產賀等4人體制活動，不過日前竟破天荒宣布ROCKY將與ASTRO隊友們合體，於6月在首爾演出，跌破許多人眼鏡。

ROCKY表示，與成員一直有聯繫，當時接到邀約時，覺得當然要答應，這是一定要做的事情。他分享在練習過程中，很多以前的回憶湧上，「跟成員們一起練習，覺得我們真的很有默契。」ROCKY表示比起挑戰更多的是期待，現在的緊張對他來說是好的刺激。

Joosiq現場清唱《Baby I Need You》，獲得全場掌聲。（記者王文麟攝）Joosiq現場清唱《Baby I Need You》，獲得全場掌聲。（記者王文麟攝）

ROCKY的開場嘉賓Joosiq以一首《Baby I Need You》受到矚目，這是他首度來台，大讚台北101夜景很美、牛肉麵很好吃，希望有機會能來台開專場。

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