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娛樂 最新消息

李安看好導演安德魯安 鼓勵放手辦《囍宴》

陳沖（左起）、韓基燦、楊伯文、凱莉瑪麗陳、莉莉葛萊史東、尹汝貞在《囍宴》重新演繹李安經典作品。（美聯社）陳沖（左起）、韓基燦、楊伯文、凱莉瑪麗陳、莉莉葛萊史東、尹汝貞在《囍宴》重新演繹李安經典作品。（美聯社）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕新片《囍宴》改編自李安1993年經典電影《喜宴》，上月於金馬奇幻影展舉行亞洲首映，華裔製片郭曉慶特地來台與觀眾見面。她昨受訪時表示：「原作來自台灣，在這裡首映意義非凡！」也透露當時因接近美國上映，導演與演員皆未能同行，「他們都忌妒我能來！」

李安（中）執導並親自客串演出經典作品《喜宴》。（資料照，國家影視聽中心提供）李安（中）執導並親自客串演出經典作品《喜宴》。（資料照，國家影視聽中心提供）

談到翻拍契機，郭曉慶表示是透過原編劇兼製片詹姆斯夏慕斯聯繫李安，「本來怕他反對，結果他不但沒生氣，還鼓勵我說這個點子有潛力。」夏慕斯甚至錄下一段李安邊喝湯邊回應的影片，李安說：「很看好安德魯安，叫他放手去做！」

新版故事聚焦年輕世代的成長與成家，導演安德魯安8歲首次觀賞原作，視其為「出櫃電影」，因此投注許多個人情感。演員陣容也星光熠熠，陳沖與尹汝貞分別飾演母親與祖母。郭曉慶笑說：「陳沖本來就是原版潛在人選之一，這次年紀與氣質都剛剛好。」

製片郭曉慶透露拍攝新版《囍宴》的過程受到李安支持與祝福。（UIP提供）製片郭曉慶透露拍攝新版《囍宴》的過程受到李安支持與祝福。（UIP提供）

至於尹汝貞，郭曉慶形容她是人未到氣場先到，且原本不想再拍美國獨立片，但被誠意打動，「她的長子是同志，她很驕傲當初幫兒子辦婚禮，而且兒子也很喜歡導演作品，她覺得故事有心，決定接演。」

團隊相當在意情感與喜劇的拿捏，郭曉慶說：「不能讓笑點蓋過情感，也不能太沉重，要讓觀眾笑，也能哭，是最難的部分。」男主角韓基燦則是在開拍前3週才找到的「驚喜禮物」，「他從小自學英文，夢想進軍好萊塢，真的很幸運找到他。」

導演安德魯安（中）日前率莉莉葛萊史東（左起）、韓基燦、凱莉瑪麗陳、楊伯文合體宣傳《囍宴》。（美聯社）導演安德魯安（中）日前率莉莉葛萊史東（左起）、韓基燦、凱莉瑪麗陳、楊伯文合體宣傳《囍宴》。（美聯社）

談及未來是否再翻拍經典，郭曉慶表示：「每次改編都要問清楚動機。」她坦言新浪潮時期的台灣電影難翻拍，「承載太多當時的時代氛圍，但也正因如此，更希望創造出屬於當代的對話。」《囍宴》將於5月9日在台上映。

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