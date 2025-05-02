小薰「車震戲」遭生肉夾擊3hr 李雪接金穗主持棒開心回娘家

金穗影后「小薰」黃瀞怡昨亮麗現身本屆金穗影展開幕式。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2025金穗影展昨熱鬧揭幕，金穗影后「小薰」黃瀞怡以一襲華麗禮服亮相，展現瘦身7公斤的體態，更因主演短片《五花肉》的「激烈車震戲」掀起話題。她笑說：「那場戲拍了兩三個鐘頭，邊搖邊NG，因為一直被豬肉打到臉！」

該戲在劇組打造的豬肉攤車上拍攝，小薰回憶：「前面是肉，後面也是肉，還有豬油一直晃，真的很難控制！」雖然肉品「新鮮沒味道」，但她也直呼：「拍完更不敢吃豬肉了！」

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近期工作滿檔，小薰透露除了拍戲還有代言活動，所幸另一半鄭人碩體貼，會幫煮健康餐。她說前陣子因為演媽媽比較胖，褲子穿到L號，如今成功瘦回好身材，自嘲：「如果胖的時候穿今天這套，會像花瓶！」

李雪今年首度接下金穗典禮主持棒，笑說雖然緊張，但樂在其中。（記者潘少棠攝）

此外，曾創下當屆金穗雙影后的李雪今年首次主持金穗典禮，笑說：「一開始接得很爽快，後來才緊張起來，但像是回娘家。」

朱芷瑩則以短片《這是個關於愛的故事》入選，她也坦言自己選擇障礙嚴重，生活中常請老公施名帥給建議。提到日前推出「吉卜力風格人像貼圖」引發侵權爭議，她說已第一時間下架並致歉，「這也算是一個例子，讓大家一起思考智慧財產權的界線。」

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