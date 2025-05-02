〈人物專訪2-1〉陳儀瑾拜師何守正 獲讚健身資優生

陳儀瑾（前）接受何守正一對一健身指導，練出結實肌肉。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

歌壇新人「Sunny」陳儀瑾推出首張專輯《攏是愛》，上通告時總是被誇讚保養得很好，這和她自律生活還有保持運動健身有關，她和老公都是由從籃球明星轉為健身教練的何守正一對一指導，透露除了體態雕塑，連飲食方面也要拍照回報給何守正看，雙管齊下，讓自己維持最佳狀態。

之前由於陳儀瑾老公工作地點就在何守正的「正能量健身工作室」樓上，因此是老公先去上何守正的健身訓練，再推薦她去，大讚「這裡環境舒服，老師專業，很適合來健身，小班制不會一下擠進來太多人。」

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陳儀瑾希望透過健身鍛練臂肌和核心部位。（記者潘少棠攝）

陳儀瑾一週健身5天 動作標準比老公熱衷

陳儀瑾練得很勤，何守正笑說：「練得最勤勞時候，她一週來健身房5天，我開玩笑說，乾脆把鑰匙給她好了，我也想休息啊，讓她自己去練。」何守正說，他和陳儀瑾老公一拍即合，「Sunny老公是個細心的人，我教學也是，在意細節，他認同我的教學方式，推薦老婆來練，沒想到Sunny練得更勤。」

這次陳儀瑾在何守正的指導下練習TRX（懸吊式阻抗訓練）寬握划船，還有單手窄握划船，主要在訓練背肌和核心，另外還練啞鈴坐姿肩推，訓練肩膀前側。何守正誇她：「她很投入、聰明，剛示範完她就能達成百分之九十，我們的工作會幫學員調到百分之百。」

陳儀瑾鍛練身體，也有助於唱歌肺活量。（記者潘少棠攝）

何守正教學專業 陳儀瑾認證安全感滿分

對於何守正的指導，陳儀瑾說：「老師教的方式很專業，很在乎學員會不會受傷這件事，講解很仔細，指導我的時候會專注在我身上，不會去和別人聊天，給我很大安全感。」

何守正則說：「Sunny手臂線條明顯，腹肌也練得很好，處於健康、自信狀態，看到學員達到目標，體脂下降，成果比預期好，我比他們還開心，我是過來人，知道訓練有多痛苦。」陳儀瑾也說，曾練到大腿痠痛，隔天走路像青蛙，上廁所蹲下也哀哀叫，但看到自己練出的肌肉和線條，成就感很大。

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