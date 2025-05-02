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詹姆士遭控背信欠債2584萬 反擊稱前經紀人丘秀珠惡意抹傷

詹姆士被前經紀人指控借錢未還、私接工作。（資料照，記者胡舜翔攝）詹姆士被前經紀人指控借錢未還、私接工作。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕型男主廚詹姆士一直以來擁有好形象，過去他砸百萬投資食品副業「詹醬」，在今年3月時宣布退出經營，昨爆出他切割曾花千萬支持他副業的前經紀人丘秀珠，對方指控他借錢未還、私接工作等等，詹姆士涉及刑事背信罪責，遭求償至少2584萬元，對此，詹姆士強硬表示是惡意抹傷，丘秀珠則狠批他表裡不一，雙方針鋒相對都說要透過司法解決。

反擊切割恩人表裡不一罵名 稱前經紀人丘秀珠惡意抹傷

詹姆士過往以「愛家好男人」人設出道，不過20年來曾兩度鬧出外遇風波，都是資深經紀人丘秀珠多次伸手幫他度過難關，還將詹姆士簽入旗下傑星公司；詹姆士2016年成立「詹醬」公司傳出經營不善時，求救經紀人丘秀珠，對方禁不住詹姆士懇求，拿出500萬元幫他，這之後丘秀珠更陸續投資了近千萬元，至今尚未回本，不過詹姆士在今年3月底突發出聲明，除了退出詹醬經營外，也表明未經授權詹醬不得繼續使用詹姆士肖像與名稱。

詹姆士2023年起便不再與傑星續約，如今也被爆出在和丘秀珠經紀合約未結束前，他就忙著私接業配賺錢，種種行徑讓一路支持他的丘秀珠心寒，不過針對爆料，詹姆士透過經紀人回應：「對方熟悉媒體也都是圈內的老前輩，要這樣利用自己勢力，出這種惡意抹傷的新聞，我們也無能為力。」目前一切委由律師處理，後續待司法去釐清一切。

丘秀珠則表示：「我對於虛偽不具誠信且表裡不一的合作伙伴，深感痛心，針對鄭堅克先生（指詹姆士）所涉及的法律責任，將全部交由律師提出訴訟。」

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