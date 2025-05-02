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娛樂 最新消息

胡瓜昔打牌超跑被偷 張清芳愧喊還不起

胡瓜（左）回憶過去打牌發生的趣事，讓張清芳又笑又愧疚。（下面一位提供）胡瓜（左）回憶過去打牌發生的趣事，讓張清芳又笑又愧疚。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營YouTube頻道《下面一位》節目邀來許多大咖好友，最新一集找來「東方不敗」張清芳，舊識久違重逢話匣子一開說不停，胡瓜還在節目上爆出深藏在心中許久的往事，當年他開著新買的豪車去張清芳家打牌，沒想到竟被偷車賊拖走，張清芳連連道歉直呼：「這是我一輩子的愧疚！」

胡瓜（左）、張清芳兩人是多年好友，更是牌搭子。（下面一位提供）胡瓜（左）、張清芳兩人是多年好友，更是牌搭子。（下面一位提供）

失竊愛車驚傳現蹤上海

胡瓜和張清芳擁有好交情，彼此家人也都相當熟識，胡瓜憶及以前曾去對方家中打牌，當時特地開了新買的紫色超跑，就停在張清芳家外圍的停車格，「上去打牌下來，車子就不見了，後來才聽說整部車是被人家吊走的，直接開到基隆海關，隔幾天就出現在上海灘，車內還可以翻到我的照片。」原來當年偷車賊盛行，胡瓜的愛車竟被盯上慘被偷走，一旁的張清芳越聽越拍謝，直呼是一生的愧疚，但自己也還不起，胡瓜則大氣回覆：「牌桌上還就好！」

自揭搭訕女生慘被抓包

胡瓜還提到某次打牌打到一半，張清芳跟胡瓜說可以去酒吧，因為「太太說放假」，去了發現柯受良已經先開喝，開心想著可以放風的胡瓜還熱情搭訕女生閒聊，沒想到就看著張清芳帶著胡瓜老婆、王偉忠老婆等人進來，讓胡瓜忍不住直呼：「這是哪門子放假！後來發現我們是去熱場的，他們發現我怎麼沒什麼笑容，我就說我累了要去休息。」一番話讓張清芳笑不停。

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