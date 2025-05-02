永野芽郁爆雙劈丟代言 惹火田中圭老婆擬求償

田中圭（左）、永野芽郁日前爆不倫，雙方皆否認有男女關係。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日女星永野芽郁日前爆出「雙劈」人夫演員田中圭和韓星金武俊，雖然她否認不倫，並已親自發聲道歉，但甜美形象難以挽回；日媒《東京體育》報導，永野芽郁代言的隱形眼鏡品牌開第一槍，將她的廣告全數下架。

永野芽郁入行以來少有緋聞，堪稱零負評，不料一爆出負面新聞就捲入不倫疑雲。據悉她目前握有PRADA、摩斯漢堡、電信等10家代言，知情人士分析目前多數廣告商仍抱持觀望態度，並未在第一時間與她切割，不過她和田中圭的親密合照確實讓人觀感不佳，未來續約恐怕變得更加困難。

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即使永野芽郁在自己主持的廣播節目道歉，近日卻傳出田中圭的妻子SAKURA難以接受，打算向永野追討精神賠償。《女性自身》報導，田中圭這次爆出和永野芽郁不倫緋聞，讓SAKURA非常生氣，加上田中圭曾邀請永野到家中作客，因此永野和SAKURA也算認識。

報導指出，田中圭有過不忠前科，2015年他被拍到喝醉熱吻寫真女星西崎莉麻，2018年也和《大叔的愛》內田理央爆過深夜幽會，後來關係不了了之。

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