王燦視網膜剝離動手術 澄清與龍天翔巴掌戲無關

王燦（左二）否認被《好運來》劇中爸爸龍天翔（右二）打傷眼睛。左右分別為同劇女星賴芊合、賴慧如。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕王燦在民視八點檔《好運來》做盡壞事，讓觀眾恨得牙癢癢，他近來消失近1個月，昨爆出動視網膜剝離手術，一度有失明危險。對此，王燦昨證實吿假進行鞏膜扣壓手術，「治療狀況順利，現在慢慢康復中，遵照醫囑回診復健。」

王燦劇中愛上父親龍天翔的女友賴慧如，父子為此起爭執，因劇情所需，王燦被賞了兩巴掌，他一開始不以為意，就醫後發現左眼視網膜剝離。

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對於傳出被龍天翔打傷，王燦昨急發聲明澄清：「本人的病況與龍天翔大哥無關，在演出過程中所有的身體接觸動作戲都是經過套招，而且龍天翔大哥很有經驗，對本人沒有造成身體上的傷害，打巴掌的動作都是借位拍攝完成沒有接觸到臉部！」

王燦提到，此次眼睛不適，似乎與去年5月左眼做「水晶體植入」有關，再加上今年2、3月戲分增加，情緒戲、動作戲多，眼壓逐漸上升，造成視網膜剝離，醫生警告若再不處理，恐出現黃斑部病變，有失明的可能。他4月初做了手術，目前恢復良好，劇組也盡力排假，讓王燦有比較長的治療與休養時間，希望能儘早恢復視力回歸劇組。

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