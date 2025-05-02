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《人物專訪》邱昊奇挑戰暴怒軍官 下戲燒聲內疚

邱昊奇脾氣溫和，演出《星空下的黑潮島嶼》「黃幹事」常常要大吼大叫。（記者潘少棠攝）邱昊奇脾氣溫和，演出《星空下的黑潮島嶼》「黃幹事」常常要大吼大叫。（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

邱昊奇在客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》飾演軍官「黃幹事」，常對綠島新生吼叫、動粗，這對個性溫和的他來說，無疑是一大挑戰。

好脾氣鮮少動怒 唯一失控氣到狂跺腳

邱昊奇坦言自己鮮少動怒，唯一一次失控，是過去的一段情感關係，他被對方不斷言語羞辱，「那次我有點嚇到，我氣到腦血管蹦蹦跳，覺得再這樣下去，我可能會氣到高血壓或是中風。」當下他憤怒到不斷跺腳，隔天腳底板瘀青，「那個禮拜我都跛腳走路。」後來遇到情感逼近極限時，他大部分會選擇安靜離開，「這5、6年，工作、家人的事，也不會讓我這麼生氣。」這次在戲裡，他得頻繁展現出暴怒的一面，也讓他回想起那次憤怒的記憶。

邱旲奇在社群秀出同劇演員吳念軒捕捉到他穿軍裝的帥氣模樣。（翻攝自臉書）邱旲奇在社群秀出同劇演員吳念軒捕捉到他穿軍裝的帥氣模樣。（翻攝自臉書）

演出「黃幹事」邱昊奇每次吼完都深感疲憊，也導致聲音沙啞，「導演希望我使出全力，我幾乎每一句話都在吼，隔天就沒聲音了。」加上還得對綠島新生動手，下戲後總讓他相當內疚，「因為我是人，一定會很歹勢，我很小心，沒有讓對手演員造成肉體上的傷，但精神上的壓力肯定無法避免。」

此次與王識賢合作，邱昊奇讚嘆前輩的演技，「我太喜歡看他演戲了，全部演員私下都狂讚，因為識賢哥深藏不露。他讀劇本的時候語氣都溫溫、小小聲，我們都不知他會怎麼詮釋角色。」到了拍攝現場，他被王識賢精湛的演技震懾，「他演得太好、太到位了！他是這一部戲所有演員當中，我心中的MVP。」希望未來能有機會再合作。

拍戲同時寫本考研 獲導演邀請共同授課

邱昊奇過去擔任王力宏演唱會舞者，轉行拍戲受到家人阻止，當時他和父親的關係很不好，但在父親驟逝後，開始創作劇本，他趁拍攝《星空下的黑潮島嶼》空檔一邊寫短片劇本一邊準備研究所考試，導演王傳宗給予他極大的信任和支持，讓他倍感榮幸。戲殺青後，王傳宗甚至邀請他到崑山科技大學共同授課，讓他直喊：「我受寵若驚啊！」這段經歷讓邱昊奇在創作上獲益匪淺。

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