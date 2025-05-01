阿沁爽納3千萬版稅 甩肉帥氣備戰巡演

阿沁（左二）將舉行巡演，小潘（左起）、花花、BIDO 都來站台。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲、傅茗渝／台北報導〕阿沁最近很忙碌，透露減重至今從88公斤變到71公斤，老婆「花花」李雨絃會不會誇他帥？他笑說不會，「老婆愛的是車銀優和金在中，還叫我去要電話，我只是遙遠的塵埃。」

阿沁（右）笑說雖然瘦身成功，但是老婆愛的卻是韓星。（記者潘少棠攝）

昨阿沁宣布「記得愛2.0」巡演將於5月29日自台北Legacy起跑，除了和原子少年小潘合唱《我們的愛》，屆時也會和前幻藍小熊團員BIDO合唱新歌。

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阿沁透露今年第一季版稅收入已突破3千萬元，自謙表示：「跟方文山、林俊傑、周杰倫這些真正的創作巨擘比起來，我只是跟在他們後面的小小車尾燈。」

另被問到F.I.R.陳建寧和詹雯婷的官司進度，他說：「我又不是他們的律師，希望快點放下結束，時間過太久了，記憶力也會影響，很難說出對錯，希望他們快點和好。」

近期陳建寧帶領「武渡羽」主唱小羽、吉他手小武以新一代F.I.R.形式開唱，若巡演強碰怎麼辦？阿沁笑說：「OK啊！可以打招呼。」

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