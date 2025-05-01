孫燕姿8月解鎖高雄巨蛋 超級期待-鬧區日落以後率先遇見天后

孫燕姿將在8月首度攻上高雄巨蛋。（Make Music提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕孫燕姿慶祝出道25週年巡演「就在日落以後」所到之處門票皆秒殺，在台灣歌迷的千呼萬喚中，終於迎來重磅喜訊，天后將於8月16、17日在高雄巨蛋開唱，這也是孫燕姿出道以來的「第一次」，她透露：「首次唱進高雄巨蛋，超級期待！」

隨著演唱會倒數，今天開始從數位到電視、戶外廣告都能率先「遇見」天后，台北信義區、西門町、中山商圈等鬧區，會於日落後投放孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會主視覺，成為喜迎天后的期間限定打卡熱點。

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日前孫燕姿在上海開唱兩場，在台上與歌迷聊著日常，說起自己的「小任性」，剖析自己對於「日落」的感悟，「在日落以後，暗的下一站就是曙光……」說起青春，孫燕姿更是對所有歌迷真情表白：「你們總說我是你們的青春，其實你們也都是我的青春。」

而網路上瘋傳演唱會將在10月回到台北小巨蛋，主辦單位則表示，今年確定台灣只會有高雄場，並不會有其他地方的演出規劃，一切資訊皆以官方公布為主。高雄站門票將於5月13日中午12點於拓元售票開賣。

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