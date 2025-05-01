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娛樂 最新消息

廖峻3度中風人未清醒 爆家變-被爆不孝兒 廖錦德提告女助理

廖錦德（後）怒駁廖峻中風7年未盡照顧之責。（資料照，記者潘少棠攝）廖錦德（後）怒駁廖峻中風7年未盡照顧之責。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻4月17日因腦溢血3度中風，目前轉至普通病房，至今仍意識不清，病房外卻上演一連串家務糾紛，兒子廖錦德與舊識兼助理「楊小姐」鬧上警局。

楊小姐被告偷竊 怒揭廖家破事

廖峻中風7年，全由舊識兼助理「楊小姐」照顧，他將資產文件託付楊小姐，兒子廖錦德卻提告楊小姐偷竊，讓楊小姐一氣之下把廖峻去年離婚、中風後沒人付醫藥費，也沒人願意照顧，當皮球踢，以及遭兒當ATM，要錢才會出現等破事都抖出來，廖錦德與兩位姊姊昨否認不孝，還提告楊小姐偷竊，雙方鬧得不可開交。

楊小姐表示自己和癌逝的老公皆為廖峻故友，2018年廖峻第一次中風，她和好友到關渡探望，後來廖峻被廖錦德接到台中照顧，某天廖峻打電話問她：「我兒子要出國玩，妳可不可以照料我幾天？」她因感念老公癌末與病逝時廖峻暖心相助，答應他的請求，沒料到廖錦德就此未再接回爸爸，讓她開啟照顧廖峻7年的生活。

廖錦德駁斥並無不付醫藥費 經紀人批作秀

楊小姐還控訴廖峻首次中風接受治療的醫藥費用，前妻和兒子都無意處理，後來是廖峻出動女兒，才用內湖房產貸款借200萬元支付。廖錦德則反駁此說法，澄清家人絕無不付醫藥費，一切有憑有據，並說3名子女在廖峻新竹居住期間，不僅時常探望，還申請外籍看護照護廖峻生活起居，家庭氣氛融洽和樂。

然而廖峻經紀人小蔣卻對廖錦德的聲明不予置評，他和廖峻合作的8個月從沒看過子女們現身關心父親，還稱外籍看護費用全由廖峻靠自己老本支出，怒批廖錦德都在作秀，「若要說孝順，直接拿出每個月匯款的爸爸的錢來證明！」

另外，楊小姐指出過去7年陪伴廖峻度過無數復健與就醫的日子，廖峻基於信任將房屋地契、存摺和私章等託付由她保管，並多次親口叮囑：「東西先交給妳保管，要給誰，由妳決定。」

廖峻私人物品 楊小姐交律師處理

但廖峻4月中住院後，家屬第一時間要求楊小姐交出廖峻私人物品，且不允許楊小姐前往探病，並對楊小姐提出刑事告訴，讓她感到心寒，為避免爭議擴大，她現已將廖峻私人物品交由律師處理。

對於自己被廖峻兒子提告，楊小姐不願多談，只說：「若我真的要貪，這7年早就叫他（廖峻）蓋手印過戶，但我沒有，因為我覺得這不是我的東西。」並希望自己指責廖錦德的言論，可讓全民監督他好好當孝子。

對於楊小姐所言，廖錦德昨未接電話、訊息不回，但透過律師警告楊小姐嚴守道德分際，並認為楊小姐違法洩漏、公開廖峻金融機構存摺、不動產權狀等個人資訊，將追究相關刑事責任。

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