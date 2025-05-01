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娛樂 最新消息

安吉和媽媽吵架秒和好 母女同調目前沒男朋友

安吉（右）創作歌曲送給媽媽Julie，也是今年的母親節禮物。（索尼提供）安吉（右）創作歌曲送給媽媽Julie，也是今年的母親節禮物。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「ANGIE」安吉創作《Just a Girl》送給媽媽Julie，兩人相處像姊妹，但也曾經激烈大吵，Julie招認有次全家人和安吉朋友吃飯，她在車上被安吉交代諸多「注意事項」，下車後情緒爆發，飆淚扭頭就走，還是陽帆追上去安撫她，沒想到母女倆卻秒和好，笑稱很像「八點檔」情節。

安吉年初被爆料因為忙於工作，和富二代男友戀情生變，昨天母女也口徑一致，強調安吉目前沒有男朋友，Julie還對「未來女婿」開出條件：「 如果有一個人要娶我女兒，不能離開我們家那條巷子。」意謂要在自家附近買婚房。

自從進入演藝圈，安吉因為壓力過大、擔心做不好會壞了爸爸名聲，罹患了恐慌症，有嚴重的失眠困擾，Julie曾心疼帶她就醫，會不會因此希望女兒不當藝人？Julie 表示不會勸退：「我和她爸爸都認為，做她喜歡做的事就好，她當下是快樂的，只要找到能抗衡壓力的方法。」

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