營業中花蓮開店試營運失敗 姚元浩沮喪

姚元浩（左起）、包偉銘、白安、莎莎、郭泓志花蓮試營運挑戰失敗，大夥心情低落。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎、包偉銘、白安與特別來賓「鬼鬼」吳映潔錄製《嗨！營業中》第五季，本週將迎來試營運挑戰，目標要在2小時內銷售30份餐點，不過由於試營運的來客數不如預期，沒有達到任務挑戰失敗，姚元浩陷入沮喪，昔日作為節目班底的鬼鬼也直呼：「這種辛苦好像是以前沒有經歷過的。」

試營運的出餐過程中，眾人料理表現穩定且大受好評，姚元浩突然感性向郭泓志說：「我真的很謝謝你，因為你的能力，才有辦法讓我們支撐住。」郭泓志開心表示：「其實一直跟著你，我的學習能力進步很多。」

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不過挑戰最終仍以失敗收場，姚元浩難掩沮喪心情表示，「客人少到讓我一直聽到抽油煙機的聲音。」並有感而發藉此感受到花蓮店家的辛苦，「因為當所有食材準備好，但客人沒進來，相對就是浪費掉了。」身為店長的包偉銘在看到大家失落神情後，向前樂觀安慰：「憑良心說我覺得我們很成功，因為不是我們做不好，而是大環境的關係。」

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