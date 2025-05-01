2025國片起飛 逾百位影人 齊聚讚聲

國片起飛大聯盟主席廖偉銘（左起）、文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳、文化部長李遠、威秀影城董事長王超立、國片起飛大聯盟委員會副主席梁宏志出席「國片起飛大聯盟」造勢活動，一起為台灣電影加油。（記者胡舜翔攝）

聯合27部台片宣傳 李遠高喊週週有新片

2025「國片起飛大聯盟」集結27部台灣電影、逾百位影人聯合宣傳，鼓勵觀眾實際走進電影院支持。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025「國片起飛大聯盟」昨集結27部台灣電影聯合宣傳，資深監製李烈、葉如芬、邱瓈寬、梁修身等逾百位影人現身，文化部長李遠致詞時更喊出：「週週有新片，月月有驚喜，年年有戲拍，戲院一直開。」引來現場熱烈掌聲。

27部台片類型包羅萬象，包括探討國家、族群的紀錄片，另有青春愛情、動作、恐怖片等題材，應有盡有；李遠提到，「前年我們的國片占全台所有戲院票房7%，去年上升到11%，今年看了片單後，真的覺得今天會起飛，而且真的起飛了。」

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看不見的國家平實紀錄小英的故事

聚焦前總統蔡英文的紀錄片《看不見的國家》近來屢掀話題，監製馮賢賢坦言，要進總統府拍攝並不容易，特別是蔡英文的愛貓不時出現在鏡頭上，後來團隊決定將畫面留下，「代表我們國家領導人自然親切，其他國家如習近平官邸恐怕不會出現貓狗，畢竟他們覺得有損威嚴。」

搜查瑠公圳&96分鐘 斥重金打造

邱瓈寬監製的《搜查瑠公圳》將於5月上映，她表示投入這行幾十年來，一直喜歡電影，很榮幸能參與這次的團隊，該片講述台灣第一個分屍案，以現在來說已是國片大製作，期待觀眾會喜歡。

耗資台幣1.6億打造的動作鉅片《96分鐘》講述高鐵爆炸案，目前正後製中，預計9月上映；主角之一的李銘忠妙喻片名的「96」是台語諧音「夠力」，表示這是在台灣拍過最猛的電影，打趣說，現在搭高鐵也以為還在拍電影。

金鐘男星蘇達首次自導自演的《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》片名被網友虧說太長，他搞笑請大家先記得「祖先、鬼」就好，更大讚主角渡邊直美對劇本的理解、搞笑的節奏都掌握得很好，甚至比很多台灣演員要來得優秀。

此外，包括代表台灣入選釜山影展的《夜校女生》，入選坎城影展的《蟲》，入選卡羅維瓦利國際影展的《刺心切骨》，以及甫在大阪亞洲電影節奪獎的《我家的事》等，都為今年的台灣電影帶來新一波高潮。

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