晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

2025國片起飛 逾百位影人 齊聚讚聲

國片起飛大聯盟主席廖偉銘（左起）、文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳、文化部長李遠、威秀影城董事長王超立、國片起飛大聯盟委員會副主席梁宏志出席「國片起飛大聯盟」造勢活動，一起為台灣電影加油。（記者胡舜翔攝）國片起飛大聯盟主席廖偉銘（左起）、文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳、文化部長李遠、威秀影城董事長王超立、國片起飛大聯盟委員會副主席梁宏志出席「國片起飛大聯盟」造勢活動，一起為台灣電影加油。（記者胡舜翔攝）

聯合27部台片宣傳 李遠高喊週週有新片

2025「國片起飛大聯盟」集結27部台灣電影、逾百位影人聯合宣傳，鼓勵觀眾實際走進電影院支持。（記者胡舜翔攝）2025「國片起飛大聯盟」集結27部台灣電影、逾百位影人聯合宣傳，鼓勵觀眾實際走進電影院支持。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025「國片起飛大聯盟」昨集結27部台灣電影聯合宣傳，資深監製李烈、葉如芬、邱瓈寬、梁修身等逾百位影人現身，文化部長李遠致詞時更喊出：「週週有新片，月月有驚喜，年年有戲拍，戲院一直開。」引來現場熱烈掌聲。

27部台片類型包羅萬象，包括探討國家、族群的紀錄片，另有青春愛情、動作、恐怖片等題材，應有盡有；李遠提到，「前年我們的國片占全台所有戲院票房7%，去年上升到11%，今年看了片單後，真的覺得今天會起飛，而且真的起飛了。」

看不見的國家平實紀錄小英的故事

聚焦前總統蔡英文的紀錄片《看不見的國家》近來屢掀話題，監製馮賢賢坦言，要進總統府拍攝並不容易，特別是蔡英文的愛貓不時出現在鏡頭上，後來團隊決定將畫面留下，「代表我們國家領導人自然親切，其他國家如習近平官邸恐怕不會出現貓狗，畢竟他們覺得有損威嚴。」

搜查瑠公圳&96分鐘 斥重金打造

邱瓈寬監製的《搜查瑠公圳》將於5月上映，她表示投入這行幾十年來，一直喜歡電影，很榮幸能參與這次的團隊，該片講述台灣第一個分屍案，以現在來說已是國片大製作，期待觀眾會喜歡。

耗資台幣1.6億打造的動作鉅片《96分鐘》講述高鐵爆炸案，目前正後製中，預計9月上映；主角之一的李銘忠妙喻片名的「96」是台語諧音「夠力」，表示這是在台灣拍過最猛的電影，打趣說，現在搭高鐵也以為還在拍電影。

金鐘男星蘇達首次自導自演的《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》片名被網友虧說太長，他搞笑請大家先記得「祖先、鬼」就好，更大讚主角渡邊直美對劇本的理解、搞笑的節奏都掌握得很好，甚至比很多台灣演員要來得優秀。

此外，包括代表台灣入選釜山影展的《夜校女生》，入選坎城影展的《蟲》，入選卡羅維瓦利國際影展的《刺心切骨》，以及甫在大阪亞洲電影節奪獎的《我家的事》等，都為今年的台灣電影帶來新一波高潮。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中