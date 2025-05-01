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那我懂你意思了復出首登野人祭 蛋堡壓軸收編一群兒女們

那我懂你意思了復出首登野人祭 蛋堡壓軸收編一群兒女們第二屆野人祭順利落幕，「那我懂你意思了」（圖）復出、蛋堡打造嘻哈派對。
（笨道策展提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025野人祭上週末舉行，多組國內外音樂人輪番上陣，其中解散近十年的「那我懂你意思了」獻上復出首演，擔任活動壓軸的金曲歌王蛋堡笑稱：「難得有一場音樂祭離家這麼近，散步就可以來上班。」把現場變成一場嘻哈派對。

那我懂你意思了復出首登野人祭 蛋堡壓軸收編一群兒女們第二屆野人祭順利落幕，「那我懂你意思了」復出、蛋堡（圖）打造嘻哈派對。
（笨道策展提供）

第二屆野人祭移師萬華的華中露營場舉行，聚集不少聽團仔在風雨中相挺，「那我懂你意思了」初代團員暌違12年再次合體，主唱修澤除了在台上聲嘶力竭地歌唱，也表示：「真的沒想過會有這麼多人等待我們回來，很開心能把野人祭當作是一個新的起點，之後會在更多地方相見！」

蛋堡登台則展現金曲歌王氣勢，許久未在台北戶外演出的他，出動一家大小相挺，還在台上對小孩呼喊：「爸爸的演出好看嗎？」結果台下樂迷吶喊「好看」，蛋堡急智反應：「我突然多了好多孩子，好開心啊！」

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