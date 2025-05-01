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莫子儀Man力爆發一把抱 蔡淑臻認證激情戲老司機

莫子儀Man力爆發一把抱 蔡淑臻認證激情戲老司機莫子儀（左）與蔡淑臻搭檔演出《喝酒吧！笨蛋》。
（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影帝莫子儀和金鐘戲后蔡淑臻昨宣傳新影集《喝酒吧！笨蛋》受訪，2人劇中是情侶，有幾場激情戲，但蔡淑臻反倒認為是「動作戲」，其中一場是莫子儀要把她抱起來放桌上，還不經意打翻花瓶，一連串動作莫子儀做得行雲流水，讓蔡淑臻心頭一驚想：「他到底拍了多少激情戲，怎麼會這麼熟練，果然是老手！」

莫子儀抱起55公斤的蔡淑臻毫不費力，加上拍激情戲卻沒有太多身體接觸，熟練度百分百，莫子儀解釋是過去劇場訓練，讓他很懂得移動身體。

戲裡莫子儀飾演調酒師，為角色到酒吧實習1年，還曾到海拔2700公尺的山上採調酒素材，他戲裡角色因意外失去嗅覺，現實生活中，他疫情期間也曾因確診失去嗅覺和味覺1個月，他說當時吃什麼都沒味道，「有次故意吃很辣，想讓味覺回來，結果都沒味道，反倒一直流汗，滿荒謬的！」

對於酒量，他說大學年少輕狂時愛和狐群狗黨喝酒，總是吐了又喝、喝了又吐，最後導致食道灼傷，決定滴酒不沾，直到5年前碰上調酒師Allen，也是這部戲的原型人物，對方為他特調名為「隱藏的大明星」酒款，滋味苦澀，他笑說：「有股孤單的味道，終於遇到不用對話就懂我的酒。」

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