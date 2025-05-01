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「媽寶前男友」變身大隻佬 李濬榮新劇戀上鄭恩地

李濬榮在《24小時健身俱樂部》飾演健身房館長都賢重。（friDay影音提供）李濬榮在《24小時健身俱樂部》飾演健身房館長都賢重。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李濬榮今年在韓劇《苦盡柑來遇見你》中飾演「IU媽寶前男友」一角，知名度大漲，這次在新劇《24小時健身俱樂部》變身健身狂館長，希望能讓大家覺得「原來他還挺懂得搞笑的嘛」。

李濬榮為了飾演健身房館長增肌，一天運動兩次、每天吃五餐，肚子餓加吃雞胸肉，拍攝場地就是健身房，不忘抽空運動，「在拍本作之前，其實我在運動時很常妥協，常常想『好累喔，要不要今天休息一下』，但現在我相信運動之後的自己會更開心，也就不再那麼害怕運動了。」

「媽寶前男友」變身大隻佬 李濬榮新劇戀上鄭恩地鄭恩地（後）在《24小時健身俱樂部》中抱著李濬榮，相當有男子氣慨。
（friDay影音提供）

鄭恩地為了飾演健身菜鳥，也為戲一度增重了9公斤，原本就因為了改善宿疾而持續健身的鄭恩地表示：「我原本就因腰部椎間盤突出而開始健身，但也因為愛運動和克服了椎間盤問題的經驗，才能順利接到李美蘭這個角色，覺得特別有緣分。」

對於與鄭恩地搭檔，李濬榮表示兩人都是偶像出身，會在意前後輩關係，而且鄭恩地還是早他出道3年的前輩，透露鄭恩地看似霸氣的氣場一度讓他感到有點害怕，「一開始想著要好好伺候前輩，但隨著時間推移，發現她真的非常認真，因為有她在，拍攝現場每天都笑聲不斷。」更形容她「無害」，且笑起來露出的牙齒很有魅力。該劇於friDay影音上架更新。

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