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娛樂 最新消息

湯蘭花 陳明利 陳凱倫重生 分享逆襲人生

湯蘭花（左起）、陳明利、陳凱倫合體展現化不可能為可能的人生典範。（陳凱倫提供）湯蘭花（左起）、陳明利、陳凱倫合體展現化不可能為可能的人生典範。（陳凱倫提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕70年代台灣紅星陳明利，移居新加坡逾38年，成功轉型「保險皇后」。她前天特別邀請老友「一代佳人」湯蘭花與金鐘主持人陳凱倫，合體新加坡第三屆國際保險文化節暨TMC 2025論壇，分享「人生沒有什麼不可能」。

陳明利早年因夫妻投資失利，背負千萬債務，曾將結婚戒指送當鋪，如今攜手丈夫李喜蒙重登人生高峰；湯蘭花29歲因婚變人生跌入低谷，一度避走香港，後來拍攝「楊夫人拉麵」廣告翻身，在導演宗華的力邀下回台演出電視劇《一代佳人》。她當天以印度設計師手工訂製禮服壓軸登場，展現昔日影壇佳人丰姿。

罹癌重生的陳凱倫更是化不可能為可能的代表，他在場中化身點燈人專訪湯蘭花，還見機邀請坐在台下的大會主席陳明利上台，閨密倆台上相擁、喜極而泣，他表示這正是三人聚首的最大原因，「無論經歷多少起伏，只要有信念與行動，就能一次次翻轉、一次次重生，迎向屬於自己的光芒。」

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