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娛樂 最新消息

Makiyo爆走紅裝不熟 楊丞琳反擊惡意造謠

楊丞琳反擊Makiyo指控，希望謠言止於智者。（資料照，記者胡舜翔攝）楊丞琳反擊Makiyo指控，希望謠言止於智者。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲、林欣穎／台北報導〕Makiyo日前作客薔薔新開的Podcast節目談演藝圈秘辛，爆料有女星走紅後「翻臉不認人」，她給出線索，薔薔猜說是楊丞琳，Makiyo也承認：「答對了！就是楊丞琳。」對此，楊丞琳親上火線闢謠。

Makiyo爆料有女星走紅後「翻臉不認人」。（資料照，記者陳奕全攝）Makiyo爆料有女星走紅後「翻臉不認人」。（資料照，記者陳奕全攝）

楊丞琳表示：「對於我受到的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者。」好友陳妍希和潘瑋柏也發聲相挺。

向來嗆辣敢言的Makiyo直接在節目中爆出陳年猛料，提到曾與她是好友的女星在走紅後「翻臉不認人」，看到Ma媽都不打招呼，被Ma媽當眾「洗臉」猛酸，薔薔依照線索秒猜出該女星的真實身份，Makiyo也當場點頭證實。

Makiyo當年與楊丞琳交好，提到對方尚未走紅時幾乎天天到她家吃喝玩樂，不過在走紅後的一場公益活動上，經過Ma媽面前竟裝作不認識，讓Ma媽氣得當場開嗆「哎唷！不認識我囉？以前吃喝玩樂都是我們家Makiyo出的，現在都不記得了？」當時場面一度尷尬凝結。

不過對於Makiyo的爆料楊丞琳嚴肅否認，經紀公司也重申：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」

對於被說編造，Makiyo則回應：「這個故事是媽媽（的）親身體驗談，造成故友困擾真的抱歉。」最後她也不忘送上祝福表示：「希望楊丞琳一切都好，每天都開心快樂，我也很想她。」

曾和楊丞琳一起演出《不良笑花》的陳妍希和潘瑋柏則為好友辯護，陳妍希談到：「寶貝是從我還是完全新人的時候就很照顧我的一個人，這麼多年，我看到的她從來都沒有變過。」潘瑋柏也說：「20幾年沒感覺你紅（變）過，我們懂你啦。」

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