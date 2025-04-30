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娛樂 最新消息

催票夏日最後的祕密破千萬 程予希拱施柏宇林子閎穿女裝

張宸呈（前排左起）、黃柏峰、林子閎、施柏宇、曾少宗、蘇達；鄭穎（後排左起）、賴雅妍、程予希、紀卜心、陳如山、導演邱皓洲一同出席《夏日最後的祕密》首映會，發願票房大賣。（記者胡舜翔攝）張宸呈（前排左起）、黃柏峰、林子閎、施柏宇、曾少宗、蘇達；鄭穎（後排左起）、賴雅妍、程予希、紀卜心、陳如山、導演邱皓洲一同出席《夏日最後的祕密》首映會，發願票房大賣。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《夏日最後的祕密》昨舉行首映會，導演率領施柏宇、程予希、林子閎等主演演員一同出席，施柏宇與程予希先前已看過電影，程予希說看到感動落淚，施柏宇則笑說「看到自己會笑場」。

林子閎與紀卜心昨晚首次觀影，直說有備妥面紙應戰，施柏宇更爆料：「子閎有 SOP，看哭就把衛生紙丟爆米花盒！」而施柏宇也因為近期忙於拍戲，自嘲變成「商務人士」，北中南奔波宣傳，還感性表示：「上映前沒幫上什麼忙，有點愧疚。」

至於提到票房公約，程予希直接提議：「破千萬施柏宇跟林子閎要穿女生制服！」全場哄堂大笑。被問是否願意留「徐錦江式」鬍子慶功，施柏宇大方回應：「快了啦！」透露自己鬍子長超快，拍戲時一天要剃兩次，堪稱「圈內留鬍王」。

除了票房公約，演員們也分享拍戲時的溫馨互動，曾少宗與程予希展現「兄妹默契」，飾演父親的陳如山則靠無聲表演與眼神演技感動觀眾。施柏宇直說整部片情感層次豐富，「看到最後會有不同感受。」《夏日最後的秘密》今天在台上映。

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