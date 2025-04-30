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娛樂 最新消息

Darren臣服戴立忍曝狂舉 趴地感受震波 DIY修手機

張捷（左起）、Darren、蘇達演出大愛劇《院長爸爸》醫師群。（大愛提供）張捷（左起）、Darren、蘇達演出大愛劇《院長爸爸》醫師群。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由戴立忍與莫允雯領銜主演的大愛劇《院長爸爸》5月12日首播，劇情講述救治八仙塵爆傷患的真實故事，醫師群「Darren」邱凱偉、張捷、蘇達昨出席媒體茶敘。談及與影帝戴立忍對戲，Darren直呼夢寐以求的合作成真，還透露戴立忍的驚人之舉。

Darren透露有次拍戶外戲遇到地震，視線在找尋戴立忍時，竟發現他正趴地感受地震波動，更令人驚訝的是影帝手機螢幕壞了，還親自動手修，「這精神用在戲劇、導戲應該都淋漓盡致。」蘇達說自己戲份沒有對到戴立忍「unlucky」，但是他覺得最幸運的是可以遇到Darren，直呼：「影帝級演員就在這！」

張捷和夏如芝育有一女芝麻，一直積極拚二胎，昨卻透露計畫暫緩，夏如芝過去因子宮肌瘤的原因流產2胎，後來夫妻倆試著做療程，夏如芝連續一週打排卵針，第二天開始還流血瘀青，「她一直說不痛，3、2、1數了好多次都打不下去，最後還是我幫她打。」張捷看了心疼，後來兩人決定把療程做完就好，「現在就緩一緩，想要也不一定有，有小朋友要好好珍惜。」

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