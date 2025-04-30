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娛樂 最新消息

李程彬嗨過頭 王識賢嫌吵喊麻雀

李程彬（右起）和張詩盈、王識賢在新戲裡是一家人，許莉廷則飾演高中時代的郭雪芙。（記者陳奕全攝）李程彬（右起）和張詩盈、王識賢在新戲裡是一家人，許莉廷則飾演高中時代的郭雪芙。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李程彬前年奪下金鐘迷你劇戲王後，第一齣參與的作品就是公視台語台、華視新戲《成功路上》，昨出席首映，提到奪金鐘並沒有因此有壓力，「明天太陽還是會從東邊出來，把角色演好就好」。

李程彬時隔2年才有新作則因他想要有挑戰性的角色，他私下自認是內向「I」人，卻因在片場過度熱情活潑，被王識賢說「有點吵」，還被封為「麻雀」。

李程彬戲裡陰錯陽擦回到1989年，看到當年的爸爸王識賢和媽媽張詩穎。但現在37歲的李程彬無法想像1989年是怎樣的光景，因此不斷向王識賢討教。王識賢分享當時拿的第一支大哥大是王偉忠買給他的，「還有工地秀、大家樂簽賭等狀況。」還唱了《腳踏車》，被李程彬封為「世界名曲」。

但李程彬的健談不只王識賢很有感，郭雪芙提到第一次用台語演戲，非常緊張，有一次不斷重複唸著一段台語台詞，因為念不好，內心焦躁又想打自己時，李程彬突然很用力抓著她肩膀搖晃，為她打氣喊：「妳振作！」讓郭雪芙嚇到，她幽幽解釋：「因為那時還不熟，但很感謝他替我分散注意力。」

柯震東師妹許莉廷飾演高中時代的郭雪芙，她從小看王識賢演的《意難忘》、《夜市人生》長大，這回雖沒有和偶像王識賢對到戲，但她不停在化妝間放台語歌，還向大夥許願殺青酒要和王識賢對唱《雲中月圓》，可惜王識賢沒有跟著續攤，許莉廷雖願望落空，但她說後來跟王識賢的司機一起合唱，也算「半圓夢」，讓王識賢聽了打趣說：「我唱酬很貴。」

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