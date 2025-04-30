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黃致列裝可愛催票 真的假的嗨秀中文

黃致列5月將來台連辦兩場演唱會，昨在台催票分享近況。（記者王文麟攝）黃致列5月將來台連辦兩場演唱會，昨在台催票分享近況。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國歌手黃致列時隔兩年，5月10日、11日將來台連唱兩天，他昨在台催票，對於自己已經是逾40歲的熟齡歐巴，他先搞笑咳嗽想閃避話題，隨後自認心境上保持得很好，對於還能「裝可愛」完全沒問題。

黃致列比愛心裝可愛，融化眾人。（記者王文麟攝）黃致列比愛心裝可愛，融化眾人。（記者王文麟攝）

黃致列向來以渾厚嗓音、開朗個性圈粉，他一亮相就狂秀中文「你們辛苦了」、「好久不見」、「不見不散」，又說學到最新的中文是「真的假的」逗樂眾人。

對於年齡突破4字頭，黃致列表示最大差別是不太會讓自己大笑，因為容易有皺紋，不過他應攝影要求，仍大方比愛心裝可愛，他說：「這點倒是毫無負擔，我在家中是老么，本來就很可愛了。」

除了歌手身分，黃致列斜槓DJ，日前還拍了微電影，他說隨著歲月流逝，過去對於事業常常想往前衝，現在則想慢慢走，但解釋是變得更加從容。

黃致列透露，當「空中飛人」時常在飛機上背中文歌詞，但有時才練了兩三句就會想睡覺，但為了粉絲會更勤加練習。至於維持高人氣的秘訣，他謙稱「不是我出色，而是因為多虧粉絲們的喜愛，才能讓我站在這裡」，隨後大讚粉絲們都很「童顏」，打趣說：「很多人看起來都比我年輕，請大家多推薦我防止老化的秘訣。」

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